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Anketler İran'da reformist Pezeşkiyan'ı işaret ediyor

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#İran#Seçim#Anket
Anketler İranda reformist Pezeşkiyanı işaret ediyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 13:45

İran'da yaplan son seçim yoklamasında cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yüzde 49,5 ile reformist aday Mesud Pezeşkiyan önde görünürken muhafazakar aday Said Celili'nin oyu ise yüzde 43,9 oldu.

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İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) 3 Temmuz'da ülke genelinde cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.

Ülkede 31 eyalette 18 yaş üstü 3 bin 606 kişiyle yapılan ankette seçime kesin katılacağını veya katılmayı düşündüğünü belirten seçmenlere "Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılsa Pezeşkiyan ile Celili arasından kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 49,5'u reformistlerin adayı Pezeşkiyan'a, yüzde 43,9'u ise eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri muhafazakar aday Celili'ye oy vereceğini belirtti.

Anketteki katılımcıların yüzde 4,8'i oy kullanacağını ancak henüz karar veremediğini belirtirken yüzde 1,8'i ise "boş oy" kullanacağını söyledi.

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#İran#Seçim#Anket

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