Anketler Demokratlardan yana... ABD ara seçimlerine son 4

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ABD’de Donald Trump’ın ikinci görev döneminin dengelerini belirleyecek olan 3 Kasım ara seçimlerine sayılı günler kaldı. Son yapılan kamuoyu araştırmaları ve anket verilerine göre Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’nin kontrolünü ele geçirme ihtimali yüksek görünse de kritik eyaletlerdeki tablonun başa baş seyretmesi tedirginliği artırıyor. Yüksek enflasyon, artan akaryakıt fiyatları ve hayat pahalılığını öne çıkararak seçmen kitlesine hitap eden Demokratlar, Beyaz Saray’ın harcamalarını ve izlediği politikaları denetlemek için meclisin çoğunluğunu elde etmeyi kilit bir eşik olarak görüyor. RealClearPolling’in ulusal anket ortalamasına göre Demokratlar, Cumhuriyetçilerin yüzde 43.2’sine karşılık yüzde 51.4 oy oranına sahip. İki parti arasında farklı anket şirketlerine göre de ulusal çapta Demokratlar lehine 6 ila 8 puan arasında fark var. Ancak Demokratların ülke genelindeki üstünlüğü her sandalye yarışına yansımıyor.

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TEMKİNLİ İYİMSERLİK

Amerikan Axios’un haberine göre, Demokratların zafer inancı yüksek ancak anketlerin hata paylarının olabileceği endişesiyle “temkinli bir iyimserlik” hâkim. Axios’a konuşan Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin, “İyimseriz ancak temkinliyiz. Son dakika ne olacağını bilemeyiz” diyor. California’nın temsilcisi Ro Khanna da “Meclis’te 20-25 sandalye kazanacağımız konusunda umutluyuz” değerlendirmesini yapıyor. Buna rağmen Kongre çoğunluğunun kaderi birkaç bölgeye sıkışmış durumda.

KİLİT BÖLGELER

Demokratların 1988’den bu yana Senato koltuğu kazanamadığı Cumhuriyetçilerin kalesi Texas’ta Demokrat James Talarico ile Cumhuriyetçi Ken Paxton arasındaki mücadele başa baş gidiyor. Trump’ın iki ay içerisinde 4 kez eyaleti ziyaret etmesi de Cumhuriyetçi kanattaki tedirginliği gözler önüne seriyor. “Salıncak Eyalet” olarak adlandırılan ve her iki partinin de güçlü olduğu Michigan da ise Müslüman Demokrat Abdul El-Sayed ile Cumhuriyetçi Mike Rogers arasında büyük çekişme var. Cumhuriyetçilerin uzun yıllardır hâkim olduğu Kansas’ta ise reklam harcamaları 71 milyon dolara ulaştı. Cumhuriyetçi Roger Marshall ile Demokrat rakibi Adam Hamilton arasındaki yarış her iki kanadın bağışlarıyla eyalet tarihinin en maliyetli seçim yarışı oluyor.

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OBAMA-TRUMP ATIŞMASI

Seçim kampanyasının en dikkat çeken gelişmesi ise sahalara dönen Obama ile Trump’ın kritik eyaletlerde eş zamanlı düzenlediği mitinglerdeki sert atışmaları oldu. İkili sırasıyla Georgia ve Ohio eyaletlerinde destekçilere hitap etti. Obama, Trump dönemini “kaos, acımasızlık, yolsuzluk ve beceriksizlik” sözleriyle hedef aldı. Trump’ın Beyaz Saray’daki pahalı yenileme projelerini alaya alan Obama, halk benzin ve gıda fiyatlarıyla mücadele ederken Beyaz Saray’a devasa harcamalar yapılmasını ve İran savaşını sert bir dille eleştirdi. Trump da Georgia’daki bir mitingde destekçilerine “Amerika’nın altın çağındayız” diyerek göç ve gümrük politikalarını övdü. Demokratları hedef alarak “servetinizi yağmalayacaklar” ve “sınırlarınızı yok edecekler” dedi.