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Ankara'ya karşı... Miçotakis kapı kapı dolaşıyor

Güncelleme Tarihi:

#Miçotakis#Mısır#Sisi
Ankaraya karşı... Miçotakis kapı kapı dolaşıyor
Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 07:00

Türkiye’nin Ortadoğu’da artan nüfuzundan ve Mekke Anlaşması’ndan tedirgin olan Yunanistan, kapı kapı dolaşmaya başladı. Mısır ve Fransa hattında mekik dokuyan Başbakan Miçotakis, ekim ayında da Suudi Arabistan’a gidecek.

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Yunanistan, Türkiye’nin Ortadoğu’daki etkisini artırmaya yönelik hamlelerini yoğunlaştırdığı bir dönemde, bir süredir ilişkilerinin gerildiği Ankara’ya karşı diplomatik destek arayışına girdi. Önceki gün Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile Mısır’ın El Alameyn şehrinde üçlü gayriresmi toplantıda bir araya gelen Başbakan Kiryakos Miçotakis, dün de Paris’te ‘Uluslararası Uzay Zirvesi’nde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüştü. Yunan basını, Miçotakis’in görüşmelerinde Türkiye’yi Ege’de ihlallerle suçladığına ve bunları bölgesel istikrara yönelik risk olarak gündeme getirdiğine dikkat çekti.

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MEKKE ANLAŞMASI TELAŞLANDIRDI

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması’nın ardından Mısır’la ilişkileri daha da sıkılaştırmaya çalışan Atina, Kahire’yi yakın markaja aldı. Önceki gün Mısır’ın El Alameyn kentinde gerçekleşen Mısır-Yunanistan-Güney Kıbrıs üçlü gayriresmi liderler görüşmesinde, Atina-Kahire-Lefkoşa arasındaki üçlü mekanizmanın kurumsallaştırılması kararlaştırıldı. Buna göre iki hafta içinde Kahire’de üç ülkenin savunma bakanlarının, eylül sonunda ise New York’ta dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi planlanıyor. Güney Kıbrıs’ta 11’inci üçlü zirvenin düzenlenmesi, ayrıca mekanizmanın çalışmalarını sürekli hale getirmek amacıyla merkezi Lefkoşa’da olacak daimi bir sekreterya kurulması öngörülüyor.

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MISIR’IN ÇEKİNCELERİ VAR

Ta Nea gazetesine konuşan Yunan diplomatik kaynaklar, kapalı kapılar ardında Mısır’ın Mekke Anlaşması konusunda ciddi çekinceleri bulunduğunu ifade ettiğini ileri sürdü. İddiaya göre Kahire, bölgedeki farklı kamplardan biriyle özdeşleşmek istemezken, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle ilişkilerini de korumak istiyor. El Alameyn görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Miçotakis de Türkiye’ye dolaylı mesajlar verdi. Yunanistan’ın kimseyi tehdit etmediğini söyledi.

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CUMARTESİ MEİS’TE

Miçotakis, 15 Ekim’de Brüksel’e, 24 Ekim’de ise Suudi Arabistan’a gidecek. Yunan Başbakan’ın bu temaslarında da Ankara’ya karşı destek arayışını sürdürmesi bekleniyor. Miçotakis, cumartesi günü ise Türkiye’nin yanı başındaki Meis Adası’nda olacak. 

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#Miçotakis#Mısır#Sisi

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