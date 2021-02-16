Ankara’nın tepkisinden sonra Blinken taziye iletti ‘PKK sorumlu’ dedi

Irak’ın kuzeyinde 13 silahsız Türk vatandaşının PKK terör örgütünce şehit edilmesine ilişkin ABD Dışişlerinin yaptığı, “Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK’nın elinde öldüğü haberleri doğruysa” şeklindeki şartlı açıklamaya Ankara’nın sert tepki göstermesi sonrası, Washington yönetimi geri adım attı.



ABD’nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sert ifadelerle tepki göstermesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler PKK’nın bu katliamına karşı ya sessizler ya da ‘eğer’ ve ‘ama’larla geçiştirmeye çalışıyorlar” diye eleştiride bulunması ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfiled’in Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, Türkiye’nin tepkisini diplomatik yoldan da en sert şekilde göstermesi üzerine, ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hem 13 vatandaş için taziyelerini iletti, hem de olaydan PKK’yı sorumlu tuttu.

ÇAVUŞOĞLU-BLINKEN GÖRÜŞMESİ

Blinken bu tutumunu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile göreve gelmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinde ortaya koydu. İki bakanın dün akşamki görüşmesinde, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, terör örgütü PKK’nın Gara’da rehin tuttuğu 13 Türk vatandaşını katletmesine ilişkin açıklamasının neden olduğu kriz konuşuldu.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, iki bakanın Türkiye ile ABD’nin ikili ilişkilerini ve başta terörle mücadele olmak üzere ortak menfaatlerini ele aldıklarını kaydetti. Price, “İki taraf Suriye’deki savaşın siyasi çözümü için destek ve iş birliklerini arttırma vaadinde bulundu. Bakan, Kuzey Irak’ta Türk rehinelerin ölümü üzerine taziyelerini iletti ve PKK’nın bundan sorumlu olduğuna dair görüşümüzü yineledi” dedi. Blinken’ın ayrıca, Türkiye’nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasından vazgeçmesi çağrısında bulunduğunu da belirten Price, Bakanın Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelere ise desteğini vurguladığını kaydetti.

ANKARA DOĞRULADI

Güvenilir kaynaklar Hürriyet’e yaptıkları açıklamada, telefon görüşmesinde Blinken’ın taziyelerini ilettiğini ve PKK’nın bu olaydan sorumlu olduğunu ifade ettiğini doğruladılar. Edinilen bilgiye göre, görüşmede Çavuşoğlu ise, son dönemde ABD tarafından yapılan açıklamalardan duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Çavuşoğlu ayrıca, yeni görevi nedeniyle Blinken’ı tebrik etti. İki bakan, Türkiye ile ABD’deki yeni yönetimin karşılıklı saygıya dayanan açık ve samimi bir diyalog geliştirmesinde mutabık kaldı. İkili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığı görüşmede, FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400