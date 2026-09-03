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Ankara’nın NAVTEX hamlesi komşuyu gerdi

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Navtex#Yunanistan
Ankara’nın NAVTEX hamlesi komşuyu gerdi
Duygu Leloğlu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 07:00

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ilan ettiği deniz parklarının ardından TÜBİTAK Marmara araştırma gemisinin Meis Adası’nın güneyinde araştırma yapması, Atina’yı hareketlendirdi.

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Atina, faaliyetlerin Yunan kıta sahanlığında gerçekleştiğini savunarak Türkiye’nin yayımladığı NAVTEX’e tepki gösterdi. Öte yandan Yunan basını, Ankara’nın bu adımını deniz parklarını sahada uygulamaya dönük bir hamle olarak yorumlarken, gelişmeyi büyütmedi ve Yunan tarafının tepkisini ölçülü tuttuğuna dikkat çekti.

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YUNAN GEMİSİ TAKİPTE

Ta Nea, Yunan Sahil Güvenlik gemisinin TÜBİTAK Marmara’yı yakından takip ettiğini ve geminin faaliyetlerini kayda aldığını bildirdi. Yunan Sahil Güvenliği’nin araştırma gemisine yaklaşarak yürütülen çalışmanın niteliğini kontrol ettiği, ilk incelemede araştırmanın deniz tabanında değil, su kolonunda yapıldığının belirlendiği aktarıldı. Bu nedenle Atina’nın tepkisini şimdilik ölçülü tuttuğu, ancak TÜBİTAK Marmara’nın Sahil Güvenlik, Silahlı Kuvvetler ve insansız hava araçlarıyla izlenmeye devam ettiği belirtildi. Kathimerini ise TÜBİTAK Marmara’nın Türkiye’nin kısa süre önce “Fethiye-Kaş Ulusal Deniz Parkı” olarak ilan ettiği bölgede bilimsel araştırma yaptığını ve çalışmaların 15 Eylül’e kadar sürmesinin planlandığını yazdı.

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Öte yandan Atina, yayımladığı karşı NAVTEX ile Türkiye’nin bölgedeki NAVTEX yayımlama yetkisini reddederken, Türk NAVTEX’inde belirtilen araştırma noktalarından birinin Yunanistan’ın ana karasal kıta sahanlığı üzerinde bulunduğunu ileri sürdü. 

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#ANKARA#Navtex#Yunanistan

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