Ankara'nın korkusu ile geri adım atmışlardı! Yunanistan yeniden harekete geçiyor: Doğu Akdeniz'de Türkiye hazırlığı

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#İsrail#Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2025 13:08

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran İsrail planı için yeniden harekete geçti. Yunanistan Donanmasının, Türkiye'nin münhasır bölgesinden geçmesi planlan proje için hazırlık içinde olduğu iddia edildi.

Yunanistan gazetesi Kathimerini, Atina hükümetinin, Doğu Akdeniz'de gerilimin artmasına neden olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden İsrail'i Avrupa'ya bağlaması planlanan projeyi hayata getirmek için yeniden harekete geçtiğini bildirdi.

Geçtiğimiz yıl İtalyan bayraklı “Levoli Relume” gemisi, GKRY ile Girit adası arasındaki Çoban Adası-Kerpe hattında deniz dibine elektrik bağlantısı şebekesi döşenmesi planı kapsamında araştırmalar yapıyordu. İtalyan bayraklı gemi, Türkiye’nin müdahalesi sonrası faaliyetlerine son vererek bölgeden ayrılmıştı.

Temmuz ayında İsrailli N12 haber kanalı tarafından yayınlanan "Doğu Akdeniz'de Türk fırtınası" başlıklı haberde, İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında yürütülen bir dizi enerji projesinin Türkiye'nin dilomatik girişimleri ile engellendiği ifade edilmişti.

Söz konusu girişimde, İsrail'in, Avrupa elektrik şebekesine kablolarla bağlanması ve elektrik üretim kapasitesinin 10'da birinin bu proje ile sağlanması planlanıyordu.

İsrail'den 1000 km ötedeki Yunanistan'a erişmesi planan kablonun, Türkiye'nin münhasır bölgesinden geçmesi tartışma yaratmış ve rafa kalkan 2 milyar Euro değerindeki proje hakkında bir Yunan yetkili "Devam etseydik, Türkler kabloyu kesebilirdi" açıklamasında bulunmuştu.

'YUNAN ORDUSU TÜRKİYE'YE KARŞI HAZIRLIK YAPIYOR' İDDİASI

Tel Aviv-Atina ortaklığının yeniden ısındığını yazan Kathimerini, Atina provokasyonunun geçen yıl geçici olarak durdurulduğunu ve projenin sonbaharda yeniden başlatılmak istendiğini yazdı.

Gazete ayrıca bu kez "Türkiye'den gelebilecek tepkilere karşı Yunan ordusunun askeri hazırlık içinde olduğunu" öne sürdü.

Atina'nın niyetini gizlemeyen Yunan askeri kaynakları, Çoban Adası'ndaki olaylardan ders çıkardıklarını belirterek "Denizin içinde ve yüzeyinde önemli sayıda birimin konuşlandırılması da dahil olmak üzere her türlü durum için operasyonel planlar geliştirdik" açıklamasında bulundu

Askeri kaynakların açıklamasında “Yunanistan Silahlı Kuvvetleri her türlü senaryoya yanıt vermeye, yer ve zaman fark etmeksizin görev üstlenmeye hazır” ifadeleri dikkat çekti.

ARAŞTIRMA GEMİSİNE GİZLİ ESKORT

Atina'nın bölgede gerilimi tırmandıran eylemlerinden bahseden Kathimerini, Yunanistan Deniz Kuvvetleri'inin GKRY'nin doğusundan Libya'ya kadar gözetim yaptığını ve havadaki denetimlerin Heron tipi insansız hava araçlarıyla sürdürüldüğünü ifade etti.

Kathimerini, "Yunanistan'ın bölgede kalıcı olarak konuşlandırılmış dört donanma birimi bulunuyor" ifadesinde kullandı ve proje için araştırma yapmak üzere bölgeye geleceği belirtilen NG Worker adlı gemiye savaş gemilerinin gizli eskortluk yapacağı belirtildi.

Gazete, bölgede konuşandırılmış dört Yunan Donanması birimini "Lübnan açıklarında BM'nin UNIFIL gücüyle görev yapan bir fırkateyn, Girit'in güneyinde bir fırkateyn ve destek gemisi, Bingazi açıklarında Avrupa'nın Irini Operasyonu kapsamında bir fırkateyn. Ayrıca Doğu Ege'de konuşlandırılmış füze botları ve hücumbotlar" sözleriyle aktardı.

#Yunanistan#İsrail#Türkiye

