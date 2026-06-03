Ankara'nın hamlesi İsrail'de yankılandı: Türklerin gizli silahı

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Türkiye'nin insansız su altı ve su üstü sistemlerine yaptığı yatırımlar, İsrail basını tarafından mercek altına alındı.

İsrail merkezli Epoch dergisinde yayımlanan analizde, bölgesel deniz gücü dengelerini değiştirebilecek seviyeye ulaştığı belirtildi. Analizde, Ankara'nın geliştirdiği yeni nesil platformlarla denizlerdeki caydırıcılığını hızla artırdığı ve bu yükselişin yakından izlendiği vurgulandı.

İSRAİL BASINI: TÜRKİYE "SESSİZ AMA KARARLI" İLERLİYOR

Analizde, Türkiye'nin son yıllarda insansız su altı ve su üstü sistemlerine yaptığı yatırımların Ankara'yı bölgesel deniz gücü rekabetinde yeni bir konuma taşıdığı ifade edildi.

Orta Doğu analisti Doron Peskin imzalı analizde, Türkiye'nin deniz harp teknolojilerindeki adımları "sessiz ama kararlı" olarak nitelendirilirken, Ankara'nın denizlerdeki caydırıcılık kapasitesini hızla artırdığı kaydedildi.

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SAHA 2026'DA DİKKAT ÇEKEN SİSTEMLER

Analize göre Türkiye'nin deniz harp teknolojilerindeki son hamleleri, Mayıs 2026'da İstanbul'da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma Fuarı'nda sergilendi.

Geliştirilen su altı sistemlere ilişkin "Türklerin gizli silahı" değerlendirmesinde bulunan Epoch, ASELSAN tarafından geliştirilen sistemlerin fuarın en dikkat çekici projeleri arasında yer aldığını belirtti.

ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol'un tanıtım sırasında yaptığı açıklamalara yer verilen analizde, Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ'ın, "son derece maliyet etkin, caydırıcı sistem olarak bahriyemizin, dost ve müttefiklerimizin envanterine girmek üzere" geliştirildiği aktarıldı.

KILIÇ VE TUFAN ÖNE ÇIKTI

Haberde, KILIÇ Otonom Kamikaze Su Altı Aracı'nın su altı harp sahasında doğrudan hedef imhası amacıyla geliştirilen, tek kullanımlık ve düşük görünürlüklü bir sistem olduğu belirtildi.

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Çok hafif sınıfta yer alan KILIÇ 10'un kompakt ve hidrodinamik yapısı sayesinde düşük tespit edilebilirlik sunduğu, kablo güdümlü kontrol sistemiyle hassas angajman ve sürü operasyon kabiliyetine sahip olduğu ifade edildi.

Analizde, Türkiye'nin geliştirdiği bir diğer sistem olan TUFAN kamikaze su üstü aracına da geniş yer verildi.

Epoch'a göre TUFAN, ağır torpido seviyesinde harp başlığı taşıyabilen, otonom görev yapabilen ve uydu üzerinden kontrol edilebilen bir platform olarak geliştiriliyor. Sistemin 2027 yılında Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girmesinin planlandığı kaydedildi.

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REİS SINIFI VE MİLDEN VURGUSU

İsrail merkezli analizde, Türkiye'nin denizaltı modernizasyon programına da dikkat çekildi.

Analize göre, hava bağımsız tahrik sistemiyle donatılan ve uzun süre su altında görev yapabilen REİS sınıfı denizaltıların ilk gemisi TCG Piri Reis, 2024 yılında envantere girdi. Bu sınıfın Türkiye'nin su altı harekât kapasitesini önemli ölçüde artırdığı değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye'nin uzun vadeli hedefinin ise tamamen yerli tasarım ve üretime dayanan MİLDEN projesi olduğu belirtildi.

Epoch'a göre Aralık 2025 itibarıyla inşa aşamasına geçen proje, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma stratejisinin en kritik adımlarından biri olarak görülüyor.

"MAVİ VATAN"

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Analizde, Türkiye'nin deniz stratejisinin artık yalnızca savunma odaklı olmadığı vurgulandı.

Mavi Vatan doktrini doğrultusunda su altı alanını stratejik bir merkez haline getiren Türkiye'nin, geliştirdiği yeni nesil sistemlerle bölgesel güç dengelerini etkileyebilecek kapasiteye ulaştığı ifade edildi.

İsrail merkezli Epoch, Ankara'nın geliştirdiği bu platformların ilerleyen dönemde dost ve müttefik ülkelere ihraç edilebileceğini belirtirken, Türkiye'nin deniz gücü alanındaki yükselişinin bölgesel güvenlik mimarisinde dikkatle takip edildiğini kaydetti.