Ankara’dan yetki hamlesi... Doğu Akdeniz’de kablo bilmecesi

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DOĞU Akdeniz’de Ankara-Atina’yı karşı karşıya getiren elektrik kablosu projesinde çalışmaların birkaç gün içinde başlaması bekleniyor. Yunanistan’ı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden İsrail’e bağlayacak Great Sea Interconnector (GSI) projesi için Atina dün denizcilik duyurusu anlamına gelen NAVTEX yayımladı. Projenin kendi kıta sahanlığında olduğunu savunan Türkiye ise izin alınmadığını belirtti.

NAVTEX SAVAŞLARI

Bir haftadır Girit’in Kandiye Limanı’nda bekleyen Fransız bayraklı “Abeille Marengo” gemisinin ilk etapta Yunan karasularında çalışacağı belirtiliyor. Yunan basını gelişmeler nedeniyle başbakanlık ile dışişleri ve savunma bakanlıklarının yüksek alarma geçtiğini yazarken Ankara da araştırma sahasının Türkiye’nin kıta sahanlığında kaldığını belirten karşı bir NAVTEX yayımladı.

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ANKARA’DAN KOORDİNASYON ŞARTI

Türkiye, Yunanistan’a karşı yayınladığı NAVTEX’te belirtilen araştırma sahasının bir bölümünün, 18 Mart 2020’de Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirilen Türk kıta sahanlığı içinde kaldığını duyurdu. Ankara, söz konusu araştırma faaliyeti için Türk makamlarından herhangi bir izin alınmadığını vurguladı. NAVTEX’te, Türkiye’nin deniz yetki alanındaki tüm araştırma faaliyetlerinin ilgili Türk makamlarıyla koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiği belirtildi.

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Rum Yönetimi’ne yönelik yayımlanan ayrı NAVTEX’de de araştırma sahasının Türkiye’nin BM’ye sınırlarını bildirdiği Türk kıta sahanlığı ve Türk NAVTEX servis sahası içerisinde yer aldığı ve Rum yönetiminin sözde taleplerinin geçersiz olduğu belirtildi. Açıklamada, “GKRY’nin bu duyuruyla iddialarını meşrulaştırma çabaları tamamen geçersizdir; Türkiye tarafından ne dün ne de bugün kabul edilmiştir, asla edilmeyecektir” ifadeleri yer aldı.

DİYALOG VE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Türk Dışişleri Bakanlığı da Fransız gemisinin girişimine tepki gösteren açıklama yayınladı. Açıklamada, “Söz konusu geminin yürütmeyi planladığı faaliyetin kıta sahanlığımız sınırları dahilinde kalan kısmı için uluslararası deniz hukukunun yerleşik hükümleri uyarınca ülkemizden alınması gereken muvafakatla ilgili süreç henüz tamamlanmamıştır. Egemenlik haklarımızı koruma konusundaki kararlılığımız tam olup bölgede işbirliği ve eş güdümü esas alan bir yaklaşımı benimsemeye devam edeceğiz” denildi.

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RUMLAR DA NAVTEX İLAN ETTİ

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi de Yunanlılarla eşzamanlı olarak NAVTEX ilan etti. Rumların duyurusu Yunanlılardan farklı olarak, elektrik yerine data kablosu döşenmesine yönelik çalışma olarak adlandırıldı. Buna göre “Kobi Ruegg” adlı araştırma gemisinin, 15 Kasım’a kadar Doğu Akdeniz’de deniz altına Suudi Arabistan ile Avrupa Birliği’ni (AB) birleştirecek fiber optik data hattı çalışması yapacağı belirtildi. Rumların çağrısına Yunanistan da onay bildirimi yaptı.