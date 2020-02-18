Ankara’dan üçlü zirve için hamle

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile buluşacağı zirvenin mart başında Tahran’da toplanması hedefleniyor. İdlib krizi ve rejim saldırıları altıncı görüşmenin ana gündem başlığı olacak. Erdoğan’ın Almanya, İngiltere ve Fransa’nın katılımıyla şubat ayında yapılacağını açıkladığı dörtlü zirvenin de mart ayına veya daha ileri bir tarihe ertelendiği ifade ediliyor.