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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
Haber Giriş: 18.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Ankara’dan üçlü zirve için hamle

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Ankara’dan üçlü zirve için hamle

ANKARA, en son eylül ayında Çankaya Köşkü’nde yapılan Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi’nin altıncısı için girişimlere başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile buluşacağı zirvenin mart başında Tahran’da toplanması hedefleniyor. İdlib krizi ve rejim saldırıları altıncı görüşmenin ana gündem başlığı olacak. Erdoğan’ın Almanya, İngiltere ve Fransa’nın katılımıyla şubat ayında yapılacağını açıkladığı dörtlü zirvenin de mart ayına veya daha ileri bir tarihe ertelendiği ifade ediliyor.

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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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