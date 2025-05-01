Türkiye'den özerklik açıklamalarına sert tepki

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Suriye'de Kürt grupların “federatif devlet” talebiyle sonuçlanan Kamışlı’daki konferansın ardından Ankara, “Güvenlik, Ekonomi ve Siyasi” açılardan Suriye’nin fotoğrafını çekti.

Fotoğrafın güvenlik ayağında PKK terör örgütünün bu ülkedeki faaliyetlerinin yanı sıra İsrail’in provokasyonları da dikkat çekiyor.

Suriye’de geçtiğimiz hafta sonu Kamlışlı’da PYD, KDP çizgisindeki partiler tarafından oluşturulan Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nin de katılımıyla Kamışlı’da düzenlenen “Kürt Birlik ve Tutumu” adlı konferans sonrasında ortaya çıkan federatif devlet talebi hem Ankara’da hem de Şam’da tepkiyle karşılandı.

MERKEZİ İDARE ETRAFINDA YENİ ANAYASA ÖNEMLİ

Konferansın ardından bir açıklama yapan Suriye yönetimi, 10 Mart’ta yeni yönetim ile SDG arasında varılan mutabakatı hatırlattı ve verilen mesajların mutabakat ruhuna uygun olmadığının altını çizdi.

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Gelinen noktayı Hürriyet’e değerlendiren Dışişleri kaynakları, “Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, Türkiye’nin olduğu gibi Suriye yönetiminin de temel önceliğini teşkil etmektedir. Anayasa Bildirgesinde de açıklandığı üzere, bu hedefin merkezi bir idare etrafında ve Suriye’nin tüm unsurlarına eşit vatandaşlık hakkı verilmesi suretiyle sağlanması önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Suriye’de yeni anayasadan beklentisi, ülkedeki tüm etnik gruplara ve inanç gruplarına eşit imkanlar sağlanan bir ortam sağlanması.

Dışişleri kaynakları, “Türkiye, Suriye’deki vatandaşların anayasal garanti temelinde eşit hak ve özgürlüklerden istiade edebildikleri, kendi kimliklerini ve inançlarını çekinmeden güvence içinde ortaya koydukları bir sistemi engelleyecek hiçbir girişimi kabul etmemektedir” diye konuştu.

PKK NORMALE DÖNÜŞÜN ÖNÜNDE ENGEL OLMAKTAN ÇIKMALI

Ankara, Suriye yönetiminin asli sorumluluğunun terör unsurları ve ayrılıkçı hareketlerle mücadele olduğu görüşünde. Bu sorunların Suriye yönetiminin tercih ettiği yöntem temelinde aşılmasına imkan tanınması için Türkiye’nin gerekli alanı sağladığını belirten kaynaklar, “Türkiye’nin temennisi, terör örgütüyle iltisaklı oluşumların siyasi ve askeri düzlemde etkin olmalarının önünün kesilmesi suretiyle Suriye yönetimi ile SDG arasında varılan mutabakatın uygulanmasıdır. Aynı zamanda PKK’nın örgüt olarak yapılan çağrıya bir an evvel olumlu cevap vermesi, silahlarını bırakması ve bölgede normale dönüşün önünde engel oluşturmaktan çıkması beklentisi mevcuttur” dedi.

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Ankara, Suriye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan, egemenliğini zedeleyecek, merkezi otorite dışında silah taşıma imkanı verecek veya terör örgütlerinin devamını sağlayacak hiç bir girişimin kabul edilmeyeceğinin altını net bir şekilde çizdi. Kaynaklar, Suriye’de terör örgütü PKK ve uzantılarının yapılan çağrıya uymayıp kendilerini lağvetmemeleri durumunda, örgütün sistem dışına çıkarılmasının başka yollarla sağlanması için Türkiye’nin gerekli imkan ve iradeye sahip olduğunu da bir kez daha hatırlattı.

SURİYE SORUN GÖRÜRSE TÜRKİYE İLE ANLAŞIR

Türkiye’nin Suriye’de üs kuracağı yönündeki tartışmalar da gündemde yerini koruyor. Konuyla ilgili Hürriyet’e bilgi veren yetkililer, “Suriye güvenliğiyle ilgili bir sorun görürse herhangi bir ülkeyle anlaşma yapmayı tercih edebilir. Türkiye de Suriye’nin ihtiyaç duyduğu bir çok alanda karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde Suriye’ye destek verebilir. Bu çerçevede Türkiye, bölgede kendi güvenlik ve tehdit değerlendirmelerine göre Suriye ile ikili işbirliğine hizmet edecek her türlü konuyu ele almaya açıktır” diye konuştu.

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Suriye’nin güneyindeki askeri hareketliliğin durduğunu da belirten kaynaklar, sahadaki önemli gelişmelerden biri olarak ise ABD’nin askeri varlığını azaltacağını açıklaması olduğunu belirtti. Konu, Ankara’nın yakın takibinde.

Bir diğer başlık ise ülkede teknokrat ağırlıklı kabinenin oluşturulmasının ardından Halk Meclisi üyelerinin belirlenmesi. Kaynaklar bu konuda da gerekli çalışmaların başladığını bildirdi.

EKONOMİK TABLO SIKINTILI

Suriye’de ekonomik tablo ise sıkıntılı. Batı ülkelerinin yaptırımları kısmen kaldırmış olması ekonomik olarak Suriye’yi rahatlatmıyor. Yaptırımların tam olarak kaldırılması ise kolay değil. Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, ABD’nin Şam yönetimine mesafeli yaklaşan tutumunu muhafaza ettiği ançak Şam ile belirli düzeyde angajmana da girdiğine dikkat çekti. ABD yönetiminin bu angajmanı ilerletmek ve yaptırımları kaldırmak için Suriye yönetiminden güven artırıcı bir takım adımlar atmasını beklediği belirtildi.

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Esad rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye’nin de girişimleriyle ABD, AB, ve Birleşik Krallık’ın uyguladığı yaptırımların esnetilmesi ve muafiyetler sağlanması için çabalar devam ediyor.