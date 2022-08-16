Ankara'dan S-400 açıklaması: Yeni gelişme söz konusu değil

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Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 iddiaları için yapılan açıklamada "Rusya'dan S400 tedariki konusunda yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.



İDDİANIN ARKASINDAKİ İSİM SHUGAYEV

CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş konu ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi;

"Savunma Sanayii Başkanlığı resmi kaynaklarından S-400 iddialarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki iddia neydi ve iddianın sahibi kimdi?



İddianın sahibi Rus Federal Askeri Teknik İş Birliği Servisi Direktörü Dmitriy Shugayev'di.



Shugayev ikinci S-400 bataryasının Türkiye'ye ikmali ve Türkiye'ye kısmi yerli üretimi için yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Rusya'dan gelen bu açıklama Türkiye'de de geniş yankı uyandırdı. Doğru olup olmadığı tartışıldı.

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Sabah saatlerinde CNN TÜRK’ün kaynaklardan edindiği bilgiye göre, aslında ABD ile F-16 görüşmeleri gündemdeyken böyle bir açıklamanın yapıldığı, yapılan S-400 sözleşmesinin hali hazırda iki sistemin de alımını öngördüğü ve bu nedenle yeni bir anlaşmanın yapılmadığının altı çizilmişti.

Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan yapılan son açıklamada 'Yeni bir gelişme söz konusu değil, ilk günkü yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir.' ifadeleri yer aldı."