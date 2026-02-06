Ankara’dan Miçotakis’e 12 mil ayarı

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, Ege Denizi’nde karasularının 12 mile çıkarılması söylemlerine ilişkin Türkiye’nin tutumunun net olduğu vurgulanarak, “Bu yaklaşım uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemezdir” denildi. MSB’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

MİÇOTAKİS’İN 12 MİL ÇIKIŞI

“Yunan politikacıların Ege Denizi’nde karasularını 12 mile çıkarma söylemleri konusunda ülkemizin tutumu nettir. Türkiye olarak, Ege’de adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunuyoruz. Yunanistan’ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, ülkemizin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.”

YUNAN LİDER ANKARA’YA GELİYOR

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 11 Şubat’ta Ankara’ya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Miçotakis, Beştepe’de Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısına başkanlık edecek. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İletişim Başkanı Burhaneddin Duran, ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye matuf çeşitli metinlerin imzalanmasının gündemde olduğunu açıkladı.