Ankara’dan Doğu Akdeniz için 4 şart

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7) sonunda kabul edilen ortak bildiride yer alan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorununa ilişkin ifadelerin geçen yıl olduğu gibi “taraflı, gerçeklerden kopuk ve hukuki dayanaktan yoksun” olduğunu bildirdi.

Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) katılımıyla yapılan toplantı sonrası yayınlanan sonuç bildirgesiyle ilgili Türkiye’nin resmi tutumunu yazılı bir açıklamayla dile getiren Aksoy, Yunanistan’ı bir kez daha uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist deniz yetki alanı iddialarından vazgeçmeye davet etti.

ŞARTLARI SIRALADI

Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması için Türkiye’nin dört şartını, “Yunanistan’ın Oruç Reis araştırma gemimizin etrafındaki askeri gemilerini çekmesi, NATO’nun ayrıştırma inisiyatifine destek vermesi, Meis dahil Doğu Ege adalarını silahlandırmaktan vazgeçmesi ve Batı Trakya’daki Türk azınlığa yönelik son dönemde artan baskılarına son vermesi elzemdir” diye sıralayan Aksoy, “Türkiye Doğu Akdeniz’e en uzun kıyısı olan ve AB’ye aday bir ülkedir” hatırlatmasında bulundu.

MACRON UMDUĞU DESTEĞİ BULAMADI

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarına destek veren Med7 üyesi diğer ülkelere tek yanlı ve taraflı tutumlarından vazgeçme çağrısı yaparak “Dayanışma haklı olduğunda haklıyla yapılır. Haksızla dayanışma olmaz” dedi.

Türkiye’nin bu resmi açıklamasına rağmen başkent kulislerinde Med7 sonuç bildirgesinde belirtilen hususların resmi olarak AB’nin tamamının görüşünü yansıtmadığına dikkat çekildi. Diyaloğa dönülmezse AB’de yaptırımların destekleneceği belirtilen bildirgede Almanya ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in arabuluculuğuna işaret edilmesi de Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Med7’nin tamamını yanına alamadığı şeklinde yorumlandı. Ankara’ya ulaşan bilgilere göre İtalya, İspanya, Portekiz ve Malta dörtlüsü Türkiye ile ilişkileri koparacak bir ifadeye onay vermeyerek, Almanya ve Borrell’in arabuluculuk çalışmalarının bildirgede yer almasında diretti. Ankara, 24-25 Eylül’deki AB Zirvesi’nde yaptırım kararı çıkması halinde anında karşılık verecek.