Ankara'dan çok sert Hafter uyarısı

Uluslararası meşruiyete sahip ve Türkiye’nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Libya’nın batısındaki sahil şeridinde kontrolü sağladıktan sonra geçtiğimiz günlerde stratejik Vatiyye hava üssünü de ele geçirmesinin ardından bozguna uğrayan Halife Hafter güçleri, bu ülkedeki Türk çıkarlarını tehdit etmeye başladı. Rusya’nın Hafter’e destek için Suriye’den Libya’ya en az 8 savaş uçağı sevk ettiği iddialarının üzerine Ankara’dan peş peşe uyarılar geldi.

KARŞILIK VERİRİZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya’daki Türk hedeflerine Hafter güçlerinin saldırı başlatması halinde buna çok sert karşılık verileceğini duyurdu. Kalın, “Temsilciliklerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde, Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimiz bildiriyor ve her türlü saldırıya karşı en sert şekilde karşılık vereceğimizi vurguluyoruz. Türkiye bu tür tehditlere boyun eğmez” açıklaması yaptı.

Hami Aksoy da isim vermeden Libya’ya uçak sevk edildiği iddialarına işaret ederek şunları kaydetti: “Yabancı bir basın yayın kuruluşunda atıfta bulunulan ve darbeci Hafter’e bağlı gayri meşru milislerin Türk çıkarlarını hava unsurlarıyla hedef alacağı yönündeki açıklamanın, Libya’nın doğusunda dış destekle yeni savaş uçakları konuşlandırılmasından sonra yapılması dikkat çekicidir. Hafter’e bağlı unsurların son dönemde sahada yaşadığı kayıpların hezeyanın bir yansıması olan bu açıklama, darbeci Hafter’in ve destekçilerinin Libya’daki ihtilafı tırmandırma niyetinde olduklarının açık göstergesidir. Libya’daki Türk çıkarlarının hedef alınması halinde çok ağır sonuçları olacağını ve Hafter unsurlarını meşru hedef telakki edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.”

HAFTER’E 8 UÇAK

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Bloomberg TV’ye yaptığı açıklamada, Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim üssünden en az 6 adet ‘MİG-29’ ve 2 adet ‘Su-24’ savaş uçağını Libya’da Hafter milislerine ulaştırdığını söyledi. Haberde ayrıca Hafter milislerine bağlı hava unsurlarının, ülkedeki “Türk hedeflerine karşı Libya tarihindeki en büyük hava harekâtına hazırlandıkları” iddia edildi. Libya’daki Türk askeri ve danışmanlık görevlerinin Libya hükümeti tarafından güvenliği sağlanan bölgede yapıldığı belirtiliyor.

GELİŞMELER NE ANLAMA GELİYOR

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa’nın açıklaması Ankara’daki ilgili kaynaklar tarafından da doğrulandı. Güvenlik birimleri geçen hafta da Rusya’nın Suriye’de konuşlu 4 veya 6 savaş uçağını Hafter güçlerine gönderdiğine dair bazı bilgilere ulaşmıştı. Geçen hafta gönderilen uçakların halen Libya’da bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Libya’da eski bazı uçakların onarılarak uçuşa hazır hale getirilip Hafter güçlerine verildiği de bölgedeki yerel kaynaklardan edinilen bilgiler arasında yer almıştı. İstihbarat çalışmaları doğrultusunda Birleşik Arap Emirlikleri’nin de (BAE) Hafter güçlerine 6 bin tondan fazla yük taşıyabilecek 100’den fazla kargo uçuşu düzenlediği, Rusya’da resmi makamlar yalanlasa da Hafter’e paralı askerler olarak bilinen Wagner desteği sağlandığı da tespit edilmişti. Kaynaklar Rusya’nın Libya’ya savaş uçağı göndermesini ilk aşamada, “Moskova yönetiminin destek verdiği Hafter’in şu an için elinde kalanları korumak için attığı bir adım” olarak değerlendiriyor.

RUSYA, LİBYA’DA ATEŞKES İSTEDİ

Rusya, önceki gün Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov ile Mevlüt Çavuşoğlu arasında yapılan görüşmede Libya’da ateşkesin ele alındığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iki bakanın, birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmesinin devamı olarak telefonda Libya konusunu ele aldıkları belirtildi. Açıklamada, “Gelinen noktada en önemli meselenin Libya’da bir an önce kalıcı ateşkes sağlanması olduğu vurgulandı. Ateşkesin sağlanmasıyla BM çatısı altında ve Berlin’deki Libya konferansı kararları doğrultusunda taraflar arasında siyasi görüşmelerin başlatılması gereği vurgulandı” ifadesine yer verildi. (Nerdun HACIOĞLU)