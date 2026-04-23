Ankara’dan çağrı: Müzakerelere devam edilmeli

Haberin Devamı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Pakistan’ın ev sahipliğinde yürütülen müzakerelerde sağlanan geçici ateşkese tam olarak uyulması, kalıcı barışa ulaşılması adına büyük önem taşıdığını belirtirken “Tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasını, ateşkesin uzatılarak müzakerelere devam edilmesini temenni ediyoruz” ifadesini kullandı.

GAZZE’YE DİKKAT

Sözcü Aktürk ayrıca İsrail’in yayılmacılığının altını çizerek Gazze’ye dikkati çekti. Açıklamada “Gazze’deki soykırımla başlayan ve ardından Lübnan ve Suriye’ye sıçrayan İsrail yayılmacılığı da devam etmektedir. İsrail’in bu saldırıları yalnızca bölgesel güvenliği tehdit etmemekte, aynı zamanda barış çabalarını da sekteye uğratmaktadır” denildi. İsrail’in, Gazze Barış Planı’nın insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesinin bölgede yaşanan insani krizi her geçen gün derinleştirdiği aktarılırken uluslararası toplumun, İsrail’in saldırılarına dur demesi gerektiği ifade edildi.

Haberin Devamı

TÜRKİYE’DEN İRAN’A TIBBİ MALZEME YARDIMI

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, ilaç ve tıbbi sarf malzemesi yüklü yardım tırlarının, yarın Gürbulak Sınır Kapısı’ndan geçerek İran’a ulaşacağını açıkladı. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Biz iyilik medeniyetiyiz. Sağlığı korumanın mukaddes olduğuna inanıyoruz. İnsanın olduğu her yerde sağlığı ve şifayı desteklemeyi, dayanışmanın bir gereği olarak görüyoruz. .. Sınırları aşan bir iyilik hareketiyle derman bekleyen her cana destek olmaya devam edeceğiz. Yolumuz kardeşlik, yükümüz şifa olsun.”