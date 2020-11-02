Ankara’dan Bakü’ye tam destek vurgusu

‘KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ’

Çavuşoğlu’nun Bakü temasları Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Rusya’dan resmen yardım talep etmesi ve Cenevre’de taraflar arasında yapılan görüşmeler sonrasında gerçekleşti. Beraberindeki heyetle Bakü’ye gelen Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabulü öncesinde ziyaret amacını kısa bir mesajla özetleyerek, “Can Azerbaycan’a güçlü desteğimizi yenilemek üzere bir kez daha Bakü’de kardeşlerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

‘YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ’

Görüşmede Türkiye’nin Azerbaycan’ın arkasında duracağını dile getiren Çavuşoğlu’nun, “Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bu ziyareti gerçekleştiriyorum. Gerçi sizler aranızda günde en az iki defa telefon görüşmesi yapıyorsunuz. Ancak ben, yine de kendisinden sizlere içten selamlarını getirdim. Bizim görevimiz Azerbaycan’ı bu kritik dönemde yalnız bırakmamaktır. Benden sonra Milli Savunma Bakanımız Bakü’ye ziyaret gerçekleştirecek. Binali Yıldırım Bey de gelecek. Meclis Başkanımız zaten burada” ifadelerini kullandığı Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından aktarıldı.

‘PAŞİNYAN PES ETTİ’

Görüşmede cephedeki son durumu özetleyen İlham Aliyev, “Bildiğiniz üzere topraklarımızı işgalden kurtarma harekâtımız başarıyla devam ediyor. Fuzuli, Cebrail, Zengilan ve Kubatlı başta olmak üzere 200 civarında irili ufaklı yerleşim birimi Ermenilerin elinden kurtarıldı. Ben her hafta geri aldığımız yerleşimlerin adlarını halkımıza duyuruyorum. Aynı zamanda Ermenistan’a barışçıl yoldan, görüşme masasında askerlerini topraklarımızdan çekme şansı da tanıyoruz. Bunu görüşmeler yoluyla bir an önce hayata geçirmedikleri takdirde biz şimdi yaptığımız gibi sonuna kadar gitmeye hazırız. 30 yıl devam eden çözüm bekleyişimizin ardından topraklarımızı kendimizin geri alması uzun sürmeyecek. Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Rusya lideri Vladimir Putin’e önceki gün gönderdiği resmi yardım talebi mektubuna gelince, Ermenistan yönetiminin, Rusya’ya yaptığı bu başvuru aslında yenilgisini kabul ettiği anlamına geliyor” dedi.