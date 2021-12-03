Ankara’dan Avrupa Konseyi’ne sert tepki

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yurtdışına çıkacaklar dikkat Siz de onlar gibi kapıda kalmayınYurtdışına çıkacaklar dikkat! Siz de onlar gibi kapıda kalmayın#Türk Turist
Milli Eğitim Şûrası... Öğretmen de öğrenci de söz sahibiMilli Eğitim Şûrası... Öğretmen de öğrenci de söz sahibi#Milli Eğitim Şûrası
İrfan Can Kahvecinin cezası belli olduİrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu! #Fenerbahçe
Ekonomide yol haritasını açıkladı, Çini örnek verdi Türkiyenin avantajı daha fazlaEkonomide yol haritasını açıkladı, Çin'i örnek verdi! Türkiye'nin avantajı daha fazla#Recep Tayyip Erdoğan
Nebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarındanNebati, yeni ekonomi politikalarının mimarlarından#Ekonomi
Dev kurum Türkiye beklentilerini açıkladı Büyüme tahmininde önemli yükselişDev kurum Türkiye beklentilerini açıkladı! Büyüme tahmininde önemli yükseliş#Fitch Ratings
İstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacakİstanbul ve İzmir dahil 15 kent alarmda! Meteoroloji uyardı... Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Öncelikle kestane balının diyarından selamlarÖncelikle kestane balının diyarından selamlar#Zonguldak
FETÖcü üsteğmen sandalla kaçtı Örgüte bağlılık notu: 5FETÖ'cü üsteğmen sandalla kaçtı! Örgüte bağlılık notu: 5#FETÖ
Hayvanseverlerden mama çağrısı: Lüks değil temel ihtiyaçHayvanseverlerden 'mama' çağrısı: Lüks değil temel ihtiyaç#Mama
SMA hastalığı için önemli adımlar: Evlilik öncesi artık zorunlu...SMA hastalığı için önemli adımlar: Evlilik öncesi artık zorunlu...#Fahrettin Koca
ABde tartışmalar alevlendi Aşıda zorunluluk kriziAB'de tartışmalar alevlendi! Aşıda 'zorunluluk' krizi#Avrupa Birliği
Yılbaşı rekoru Sibel Can’daYılbaşı rekoru Sibel Can’da#Sibel Can
Cansu Dereye İspanyadan başarı ödülüCansu Dere'ye İspanya'dan başarı ödülü#Cansu Dere
M.United-Arsenal maçında ilginç anlar Kimse anlamadı, şaşkına çeviren gol...M.United-Arsenal maçında ilginç anlar! Kimse anlamadı, şaşkına çeviren gol...#Manchester United
HABERLERDünya Haberleri

Ankara’dan Avrupa Konseyi’ne sert tepki

#Avrupa Konseyi#Ankara#Tepki
Ankara’dan Avrupa Konseyi’ne sert tepki

Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi’nin, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Osman Kavala’yla ilgili kararına uymadığı gerekçesiyle ihlal süreci başlatma niyetini ortaya koymak amacıyla yaptığı oylama, Ankara aleyhine sonuçlandı.

Haberin Devamı

Oylamada AK üyesi 47 ülkenin üçte ikisinden fazlası prosedür lehinde oy kullanırken Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ülkemizde devam eden yargı sürecine saygı uyarınca AK’yı bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya çağırıyoruz” denildi. Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerinin bilincinde olduğunun belirtildiği açıklamada, komitenin gündeminde Kavala kararından daha eski olan, başka ülkeler ve konularda da uygulanmayan kararlar varken bu davanın sürekli gündemde tutulması, “tutarsız bir yaklaşım” olarak nitelendirildi.

‘TARAFGİRLİK’

Dışişleri Bakanlığı, AK Bakanlar Komitesi’ni “tarafgir ve seçici” olarak tanımladığı tutumunu bırakmaya davet etti. Açıklamada, kararların uygulanmasının tüm üye ülkeler yönünden tarafsız bir yaklaşımla ele alınması istendi.

Dün alınan karar gereği Türkiye, 19 Ocak’a kadar Kavala kararını nasıl uygulayacağına ilişkin görüş bildirecek. Bu tarih 17 Ocak’taki duruşma dikkate alınarak belirlendi. Türkiye, 19 Ocak’a kadar AİHM kararını uygularsa ihlal süreci düşmüş olacak. Aksi takdirde komitenin 2 Şubat’ta yapacağı toplantıda konuyu AİHM önüne taşıma doğrultusunda karar alınacak ve ihlal süreci resmen başlamış olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Konseyi#Ankara#Tepki

BAKMADAN GEÇME!

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith
İç Anadoludaki kum fırtınasının perde arkası 1950lere geri mi dönüyoruz

İç Anadolu'daki kum fırtınasının perde arkası! 1950'lere geri mi dönüyoruz?

#Kum Fırtınası
Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi

Biri müziği, diğeri oyunculuğu seçti....Onları tanıyabildiniz mi?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları