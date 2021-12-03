Ankara’dan Avrupa Konseyi’ne sert tepki

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Oylamada AK üyesi 47 ülkenin üçte ikisinden fazlası prosedür lehinde oy kullanırken Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ülkemizde devam eden yargı sürecine saygı uyarınca AK’yı bağımsız yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya çağırıyoruz” denildi. Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerinin bilincinde olduğunun belirtildiği açıklamada, komitenin gündeminde Kavala kararından daha eski olan, başka ülkeler ve konularda da uygulanmayan kararlar varken bu davanın sürekli gündemde tutulması, “tutarsız bir yaklaşım” olarak nitelendirildi.

‘TARAFGİRLİK’

Dışişleri Bakanlığı, AK Bakanlar Komitesi’ni “tarafgir ve seçici” olarak tanımladığı tutumunu bırakmaya davet etti. Açıklamada, kararların uygulanmasının tüm üye ülkeler yönünden tarafsız bir yaklaşımla ele alınması istendi.

Dün alınan karar gereği Türkiye, 19 Ocak’a kadar Kavala kararını nasıl uygulayacağına ilişkin görüş bildirecek. Bu tarih 17 Ocak’taki duruşma dikkate alınarak belirlendi. Türkiye, 19 Ocak’a kadar AİHM kararını uygularsa ihlal süreci düşmüş olacak. Aksi takdirde komitenin 2 Şubat’ta yapacağı toplantıda konuyu AİHM önüne taşıma doğrultusunda karar alınacak ve ihlal süreci resmen başlamış olacak.