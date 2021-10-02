Ankara’dan Atina’ya tepki: Boş hayal, beyhude çaba

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Konuyla ilgili soruya yazılı yanıt veren Tanju Bilgiç, Yunanistan’ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddialarının, uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Bilgiç, Yunanistan’ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını NATO ittifakına zarar verecek şekilde Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle Türkiye’ye kabul ettirebileceğini düşünmesinin boş bir hayal olduğu belirtti.



KARARLIYIZ



Bilgiç, şunları kaydetti: “Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır. Yunanistan’ın iş birliği yerine silahlanma, Türkiye’yi izole etme ve yabancılaştırma politikası, esasen kendisine ve üyesi olduğu AB’ye zarar verecek bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politikadır.” Yunanistan, geçtiğimiz günlerde Fransa’dan 3 fırkateyn alımı için anlaşma yapmış, ayrıca Paris, üçüncü ülkelere karşı Atina’ya savunma desteği taahhüdünde bulunmuştu.