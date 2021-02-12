Ankara’dan Atina’ya ‘forum’ tepkisi

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan ve “Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin içinde olmadığı hiçbir forumun, bölgedeki sınamalar bakımından etkin ve başarılı bir işbirliği ve dostluk mekanizması oluşturması mümkün değildir” denilen yazılı açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: “Hiçbir ülkeyi hedef almadığı öne sürülen bu forumun sonunda yapılan basın toplantısında Yunanistan Dışişleri Bakanı tarafından ülkemize yöneltilen mesnetsiz itham ve iftiralar, aslında bu girişimin söylendiği gibi ‘dostluk’ üzerine değil, Türkiye’ye yönelik husumet üzerine inşa edilmeye çalışılan bir ittifak teşebbüsü olduğunu göstermektedir.”

Atina’da dün yapılan toplantıya; Mısır, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi dışişleri bakanları ile Birleşik Arap Emirlikleri devlet bakanı katıldı. Fransa Dışişleri Bakanı toplantıya telekonferansla iştirak etti. Davet edilmelerine rağmen Ürdün ve Irak dışişleri bakanları ise Atina’ya gelmediler. Toplantının açılışında Başbakan Miçotakis, etkinliğin herhangi bir üçüncü ülkeye yönelik olmadığını söyledi. Konuşmasına “Selamün aleyküm” diyerek başlayan Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise, Türkiye-Libya deniz yetki sınırları anlaşmasının hukuka aykırı olduğunu iddia etti.