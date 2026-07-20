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Ankara’dan Atina’ya Batı Trakya tepkisi

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Batı Trakya#Eğitim Hakları
Ankara’dan Atina’ya Batı Trakya tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 07:00

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan’ın, öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait 8 ilkokulu kapatma kararını kınadı.

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Sözkonusu kararla birlikte azınlık ilkokullarının sayısının 76’ya düştüğünü belirten Keçeli, “Yunanistan’ın, öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk Azınlığı’na ait sekiz ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz” ifadesini kullandı. Keçeli, İskeçe 1. Türk Azınlık İlkokulu’nda birinci sınıfa kayıtlarda yeni engellerin çıkarılmasının Batı Trakya Türk Azınlığı’nın eğitim haklarının aşındırılmasına yönelik sistematik uygulamaların bir diğer örneği olduğuna işaret etti. Bu karar ve uygulamaların Lozan Barış Antlaşması hükümlerinin ihlali niteliğinde olduğunu vurgulayan Keçeli, Batı Trakya Türk Azınlığı’yla ilgili hak ihlallerini tespit eden uluslararası mahkeme kararlarını ve başlıca Avrupa kurumlarının tavsiyelerini uygulamaktan kaçınan Yunanistan’ı bir kez daha azınlık ve temel insan haklarına ilişkin ahdi yükümlülükleri doğrultusunda hareket etmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Ankara’dan Atina’ya Batı Trakya tepkisi

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#Yunanistan#Batı Trakya#Eğitim Hakları

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