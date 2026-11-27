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Dışişleri Bakanlığı, AP Genel Kurulu’nda, Türkiye ile Libya arasında 2019’da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası hakkında kabul edilen, “taraflı ve mesnetsiz iddialar içeren kararın” reddedildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “AP’nin üye ülkeler arası dayanışma gerekçesiyle, uluslararası hukuku hiçe sayarak ve siyasi saiklerle kararlar kabul etmesi beyhude bir çabadır” denildi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Türkiye ile Libya’nın egemen iradeleri doğrultusunda imzaladıkları mutabakatı hedef alan bu tür kararlar, iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerini gölgeleyemez. Doğu Akdeniz’de kalıcı barış ve istikrarın tesisi, tek taraflı siyasi yaklaşımlarla değil, uluslararası hukuk ve hakkaniyet temelinde geliştirilecek bölgesel iş birliğiyle mümkündür” ifadelerini kullandı.