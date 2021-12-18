Ankara’dan ABD’nin terör raporuna tepki: Eksik ve önyargılı

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Ayrıca raporun FETÖ ile ilgili bölümü için “Bu sinsi örgütün giriştiği kanlı darbe girişimi ve örgütlü suç faaliyetleri dikkate alınmadan önyargıyla” hazırlandığı eleştirisi yapıldı. Türk Dışişlerinin açıklaması, ABD’nin tutumunun “müttefiklik ilişkisinin ruhuyla bağdaşmayacağı” yorumuyla son buldu. Her bir ülkeye ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nca hazırlanan raporda, Türkiye’nin yabancı teröristler için bir kaynak ve transit ülke olduğu ifadeleri yer alıyor.

Ayrıca Türkiye’de terörün “geniş bir tanımı olduğu” kaydedilerek “siyasi maksatlı gözaltı ve tutuklamalar” eleştiriliyor. Yine raporda Fetullah Gülen için “kendi rızasıyla sürgünde olan siyasi figür” ifadesi kullanılırken FETÖ’nün ABD tarafından terör örgütü kabul edilmediğinin altı çiziliyor.