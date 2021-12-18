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Ankara’dan ABD’nin terör raporuna tepki: Eksik ve önyargılı

#Türk Dışişleri Bakanlığı#ABD#Terör Raporu
Ankara’dan ABD’nin terör raporuna tepki: Eksik ve önyargılı

Türk Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin 2020 yılı terör raporuna tepki gösterdi. Raporun, “eksik ve önyargılı” olduğu kaydedilen yazılı açıklamada, “Türkiye, terörizme karşı mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan, hukuk temelinde yürütmekte, güvenlik-hak ve özgürlükler dengesini hassasiyetle gözetmektedir. Bu nedenle, anılan raporda hak ve özgürlüklerin orantısız ve gerekçesiz kısıtlandığı iddiası temelsizdir ve kabul edilemez” denildi.

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Ayrıca raporun FETÖ ile ilgili bölümü için “Bu sinsi örgütün giriştiği kanlı darbe girişimi ve örgütlü suç faaliyetleri dikkate alınmadan önyargıyla” hazırlandığı eleştirisi yapıldı. Türk Dışişlerinin açıklaması, ABD’nin tutumunun “müttefiklik ilişkisinin ruhuyla bağdaşmayacağı” yorumuyla son buldu. Her bir ülkeye ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nca hazırlanan raporda, Türkiye’nin yabancı teröristler için bir kaynak ve transit ülke olduğu ifadeleri yer alıyor.

Ayrıca Türkiye’de terörün “geniş bir tanımı olduğu” kaydedilerek “siyasi maksatlı gözaltı ve tutuklamalar” eleştiriliyor. Yine raporda Fetullah Gülen için “kendi rızasıyla sürgünde olan siyasi figür” ifadesi kullanılırken FETÖ’nün ABD tarafından terör örgütü kabul edilmediğinin altı çiziliyor.

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#Türk Dışişleri Bakanlığı#ABD#Terör Raporu

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