Ankara’dan ABD’nin PKK ile petrol anlaşmasına sert tepki: Teröre finans sağlıyorsunuz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD’li “Delta Crescent Energy LLC” şirketinin ana bileşenini terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye’de petrol çıkarma, işleme ve ticareti anlaşması yapmasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da destek verdiği anlaşmayla “teröre finansman sağlandığını” vurguladı.

ESEFLE KARŞILIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, PKK/YPG terör örgütü güdümündeki SDG’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarma, işleme ve ticaretini yapmak üzere ABD’de yerleşik “Delta Crescent Energy LLC” adlı şirketle bir sözleşme imzaladığının basında yer aldığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

“PKK/YPG terör örgütü, bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelini açıkça gözler önüne sermiştir. Suriye’nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir. ABD’nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez.”

AMERİKA’DAN DESTEK

Suriye’de Esad rejimi de anlaşmayı yasadışı olarak tanımlarken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise SDG ile ABD’li şirket arasındaki anlaşmayı geçen hafta katıldığı Dış İlişkiler Komitesi toplantısında doğrulayarak, desteğini açıklamıştı. Pompeo, “Anlaşmayı destekliyoruz. Beklediğimizden uzun sürdü” demişti. ABD yönetiminin petrol gelirinin SDG’de kalmasından yana olduğu da öne sürülmüştü. Suriye’de iç savaştan önce Fırat Nehri’nin doğusundaki petrol kaynakları açısından zengin Deyrizor bölgesinde günde 380 bin varil petrol üretiyordu. Hali hazırda ABD askeri de Deyrizor bölgesinde SDG’ye destek veriyor.