Ankara’dan 160 kişinin öldüğü katliama kınama

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Yagha vilayetindeki bir köyde (Solhan), kimliği bilinmeyen silahlı kişilerce önceki gece düzenlenen saldırılar sonucu 100’ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği saldırı kınanarak “Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.

3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Cumayı cumartesiye bağlayan gece, ülkenin kuzeyindeki Solhan köyüne silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, olay sonrası ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

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