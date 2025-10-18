Ankara'daki kritik ziyaret Alman basınında: 'Türkiye Berlin için vazgeçilmez...'

Haberin Devamı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul Türkiye'ye düzenlediği resmi ziyaret dolayısıyla dün Ankara'daydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelen Wadephul görüşme ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye'nin dış politikada ülkesinin stratejik ortağı olduğunu vurguladı ve "Her zaman fark ettiğim bir şey var ki, o da bizim birçok ortak menfaatimiz olduğu ve bu nedenle Türkiye'nin bizim için sadece bir NATO ortağı değil, tüm dış politika konularımızda stratejik bir ortak ve iyi bir dost olduğu, olmaya da devam edeceğidir." dedi.

Wadephul'ün Türkiye'deki temasları bugün Alman basınında geniş yankı uyandırdı.

"DOSTU ZİYARET"

Münih merkezli Sueddeutsche gazetesi, Wadephul'ün Ankara ziyaretini "Dostu ziyaret" başlıklı haberiyle okuyucularına servis etti. Berlin-Ankara hattında kritik meselelerin masaya yatırıldığını belirten Sueddeutsche, Wadephul'ün Türkiye’nin bölgedeki önemli rolüne dikkat çektiğini kaydetti.

Sueddeutsche'nin haberine göre, Türkiye’ye yaptığı ilk resmi ziyarette Wadephul, Bakan Fidan ile birlikte Gazze, Suriye, Rusya ve Ukrayna konularını ele aldı. Wadephul, Türkiye’nin Gazze’deki “tarihi ateşkes”te oynadığı arabulucu rolü övdü ve Ankara ile Berlin'in iş birliği potansiyeli olduğunu vurguladı.

Görüşmede, Suriye’de güvenli ve istikrarlı bir ortam oluşturulması gerektiği görüşü paylaşılırken bu sayede Suriyeli göçmenlerin gönüllü ve güvenli dönüşü sağlanabileceğinin altı çizildi.

Wadephul, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşının bir an önce sona ermesi gerektiğini söyledi ve daha önce Kiev ve Moskova arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapan İstanbul'un iki ülke arasında yürütülecek diplomasinin merkezi olabileceğini belirtti.

Gazetenin değerlendirmelerinde Türkiye'nin, NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip ve ittifakın doğu kanadının koruyucusu olarak değerlendirildiği ve gelişen savunma sanayisiyle Avrupa’nın güvenlik mimarisinin merkezinde yer alabileceği yer aldı.

Ankara'nın, İsrail ve Hamas arasındaki görüşmelerde aktif arabulucu olarak yer aldığını aktaran gazete, hem Almanya'nın hem Türkiye'nin iki devletli çözümü desteklediğini ifade etti.

"ANKARA'DA KRİTİK TEMASLAR"

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Tageszeitung (TAZ), "Wadephul Türkiye’de: Stratejik iş birliği ve barış mesajı" başlıklı haberinde, ziyarete ilişkin "Ankara’da kritik temaslar" değerlendirmesinde bulundu.

Wadephul'ün Türkiye'ye ilk kez ziyaret gerçekleştirdiği kaydedilen haberde, "Türkiye, büyük ordusu ve Karadeniz’e erişimi nedeniyle NATO için stratejik açıdan kilit bir ülke konumunda bulunuyor" denildi.

Rusya’nın oluşturduğu güvenlik tehdidi nedeniyle Türkiye’nin jeopolitik rolünün daha da önem kazandığını vurgulayan gazete, "Ankara, İsrail ve Hamas arasındaki arabuluculuk sürecinde etkili bir rol oynadı" ifadesini kullandı.

"BERLİN İÇİN VAZGEÇİLMEZ”

Almanya’nın önde gelen haber platformlarından Tagesschau, Wadephul’ün Türkiye ziyaretini “Anlaşmazlık yerine dayanışma” başlığıyla manşetine taşıdı. Haberde, “Dışişleri Bakanı Wadephul’un Ankara’ya yaptığı ilk ziyarette Türkiye’nin kilit bir ortak olarak önemini vurguladığı” aktarılırken, şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye Berlin için vazgeçilmezdir."

Tagesschau’nun analizinde, Türkiye’nin Gazze’deki ateşkes çabalarının kıymetli olduğu ifade edildi. Haberde ayrıca, Ankara’nın bölgede yürüttüğü diplomatik girişimlerin barış sürecine somut katkı sağladığı vurgulandı.

Alman haber sitesi, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta da Türkiye’nin kritik konumuna dikkat çekti. Haberde, “Rusya ile Ukrayna arasında barışa giden yol Türkiye’den geçecek” değerlendirmesi yapıldı.

"İYİ BİR DOST"

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Der Spiegel'in haberinde, Wadephul’un Türkiye’yi “iyi bir dost” olarak tanımladığı ve Gazze ateşkesindeki arabuluculuk rolünü övdüğü belirtildi.

Her iki ülkenin de ortak çıkarlarına dikkat çekilen haberde, Wadephul’un, Türkiye’nin bölgesel dengelerdeki önemini vurguladığı ve Almanya’nın bu ilişkileri stratejik düzeyde geliştirmek istediği ifade edildi.

Haberde, Wadephul’un Ankara’nın Avrupa Birliği ile ilişkilerine dair değerlendirmelerine de yer verildi. Alman Bakan, şu ifadeleri kullandı:

“Jeostratejik durum göz önünde bulundurulduğunda, AB ile Türkiye arasındaki iş birliğini güçlendirmek istiyoruz"

"AB ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRKİYE'YE DESTEK VERECEĞİZ"

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, Türkiye ve Almanya arasındaki teması "Wadephul'den yakın iş birliği mesajı" başlığıyla duyurdu.

Habere göre Wadephul, "Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğinin geleceğe önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi ve iki ülke arasındaki ilişkilerde “yeni bir sayfa açmak istediklerini” kaydetti.

“Türkiye bizim için yalnızca bir NATO ortağı değil, aynı zamanda tüm dış politika konularında stratejik bir ortak ve iyi bir dosttur” ifadelerini kullanan Alman bakan, Avrupa Birliği üyelik sürecinde Türkiye’ye destek vereceklerini söyledi.

Alman bakan, savunma sanayisinde daha fazla iş birliği istediklerini belirterek, “NATO ortakları dışında kiminle iş birliği yapabiliriz ki?” dedi ve “Türkiye bizim için yalnızca bir NATO ortağı değil, aynı zamanda tüm dış politika konularında stratejik bir ortak ve iyi bir dosttur” ifadelerini kullandı.

Gazete, Bakan Fidan ve Wadephul arasındaki görüşmeye ilişkin "İki ülke ilişkilerinde karşılıklı güven ve diyalog odaklı yeni bir dönemin başladığına işaret etti" değerlendirmesinde bulundu ve eski Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock döneminin geride kaldığını belirtti.

GEÇMİŞE ATIF

JungeWelt gazetesi ise Wadephul’un Türkiye ziyaretini “Silah arkadaşına ziyaret” başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Gazetede yer alan haberde, Almanya ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliğine vurgu yapıldı. Haberde, “Almanya ve Türkiye arasında jeopolitik temelli bir silah arkadaşlığı yaklaşık 150 yıl öncesine dayanıyor” ifadelerine yer verildi.

Junge Welt, Türkiye’nin NATO ittifakı içindeki önemine de dikkat çekti. Haberde, “Türkiye, NATO ittifakı içinde bizim için önemli bir stratejik ortaktır” değerlendirmesi yapıldı.

"MÜZAKERELERE AÇIĞIZ"

Alman bakan, Bakan Fidan ile gerçekleştirdiği görüşme öncesinde Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.

Wadephul, Türkiye’nin Eurofighter uçaklarının yardımıyla caydırıcılığını artırmasının Almanya’nın da menfaatine olacağını söylemiş ve Merz hükümetinin Türkiye’ye Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine onay vermesiyle ilgili konuşmuştu.

Wadephul Hürriyet'e verdiği röportajda, “Ben şuna inanıyorum: İş birliği yaparak daha fazlasını başarabiliriz. Almanya ve Türkiye, NATO’nun Avrupa’daki savunma kapasitesini geliştirmek için büyük zorluklarla karşı karşıya. Türkiye’nin müttefik olarak Eurofighter uçaklarının yardımıyla caydırıcılığını artırabileceğine karar verdik çünkü bu bizim menfaatimize” değerlendirmesini yaptı. “Türkiye NATO ittifakı içinde bizim için kilit bir stratejik ortaktır.” diyen Alman Bakan, “Ancak bu konuda ayrıntılarla ilgili müzakereler hâlâ devam ediyor” ifadesini kullanmıştı.