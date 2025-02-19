Ankara'daki kritik zirve dünya basınında! Erdoğan'ın sözleri dikkat çekti

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Yaklaşık 3 yıldır devam eden Ukrayna savaşını sona erdirmek için harekete geçen ABD, dün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Rusya tarafı ile bir araya geldi. Kiev’in yer almadığı üst düzey heyetlerarası görüşme hem Avrupa hem de Ukrayna'nın tepkisini çekti.
ANKARA'DA KRİTİK ZİRVE
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise toplantının yapıldığı aynı saatlerde Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğuydu. İki lider baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Zelenski “Rusya-ABD görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Medyadan öğrendik” dedi ve Riyad’daki müzakere masasında Ukrayna ile Türkiye’nin de olması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:
“Türkiye toprak bütünlüğümüz konusunda her zaman çok ilkeli. Türkiye gerek askerlerimizin gerek sivillerimizin serbest bırakılması için kolaylıklar sağladı. Bu savaşın kalıcı barış ile sonuçlanması için hiçbir hata yapmamalıyız. Bu müzakereler başarılı olursa bu garantiler bu ülkelerin katılımı ile gerçekleşecek. Sayın Erdoğan’a bu anlamda minnettarım.”
ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI DÜNYA BASININDA
Ankara'daki zirve ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin açıklamaları bugün dünya basının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
AFP haber ajansı NATO üyesi Türkiye'nin savaş halindeki Karadeniz komşularıyla iyi ilişkiler sürdürmeye çalıştığını vurgulayarak "Ankara, Ukrayna'ya insansız hava araçları sağladı, Batı öncülüğündeki ülkelerin Moskova'ya uyguladığı yaptırımlardan kaçındı. Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında da çok sayıda tutuklu takasında arabuluculuk yaptı, bu takaslarla devam eden çatışmalara rağmen yüzlerce tutuklunun evlerine dönmesi sağlandı." ifadelerini kullandı.
AFP ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın başından beri kendini iki ülke arasında önemli bir arabulucu ve olası bir barış elçisi olarak konumlandırdığını belirtti.
EuroNews Zelenski'nin Türkiye ziyaretini detaylandırdığı haberinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan gelinen aşamada ABD Başkanı Donald Trump'ın, savaşın müzakereler yoluyla ve süratle sonlandırılması için başlattığı diplomatik girişimin, Türkiye'nin son 3 yıldır izlediği politikayla da örtüştüğünü vurguladı ve Türkiye'nin, geçmişteki arabuluculuk girişimleri göz önüne alındığında, Türkiye'nin barış görüşmeleri için "ideal ev sahibi" olabileceğini belirtti" ifadelerini kullandı.
Times of Israel gazetesi ise "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık üç yıldır devam eden anlaşmazlığı sona erdirmek için yapılacak görüşmelerde Türkiye'nin ideal ev sahibi olacağını söyledi." açıklamasını okurları ile paylaştı.