Ankara'daki kritik zirve dünya basınında! Erdoğan'ın sözleri dikkat çekti

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Yaklaşık 3 yıldır devam eden Ukrayna savaşını sona erdirmek için harekete geçen ABD, dün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Rusya tarafı ile bir araya geldi. Kiev’in yer almadığı üst düzey heyetlerarası görüşme hem Avrupa hem de Ukrayna'nın tepkisini çekti.

ANKARA'DA KRİTİK ZİRVE

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise toplantının yapıldığı aynı saatlerde Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğuydu. İki lider baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenski “Rusya-ABD görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Medyadan öğrendik” dedi ve Riyad’daki müzakere masasında Ukrayna ile Türkiye’nin de olması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Türkiye toprak bütünlüğümüz konusunda her zaman çok ilkeli. Türkiye gerek askerlerimizin gerek sivillerimizin serbest bırakılması için kolaylıklar sağladı. Bu savaşın kalıcı barış ile sonuçlanması için hiçbir hata yapmamalıyız. Bu müzakereler başarılı olursa bu garantiler bu ülkelerin katılımı ile gerçekleşecek. Sayın Erdoğan’a bu anlamda minnettarım.”



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Gözden Kaçmasın Bu savaş artık bitmeli Haberi görüntüle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye'nin bugüne kadar savaşı bitirmek için attığı adımlara dikkat çekti ve "Son 3 yılda izlediğimiz aktif diplomasi dikkate alındığında Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır." dedi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI DÜNYA BASININDA

Ankara'daki zirve ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin açıklamaları bugün dünya basının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

AFP haber ajansı NATO üyesi Türkiye'nin savaş halindeki Karadeniz komşularıyla iyi ilişkiler sürdürmeye çalıştığını vurgulayarak "Ankara, Ukrayna'ya insansız hava araçları sağladı, Batı öncülüğündeki ülkelerin Moskova'ya uyguladığı yaptırımlardan kaçındı. Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında da çok sayıda tutuklu takasında arabuluculuk yaptı, bu takaslarla devam eden çatışmalara rağmen yüzlerce tutuklunun evlerine dönmesi sağlandı." ifadelerini kullandı.



AFP ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın başından beri kendini iki ülke arasında önemli bir arabulucu ve olası bir barış elçisi olarak konumlandırdığını belirtti.



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de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler için en uygun ülkenin Türkiye olduğunu belirttiğini vurguladı ve "Ankara, Ukrayna ile Rusya arasındaki tarafsızlık politikasının bir parçası olarak Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılmadı, Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam etti ve Rus donanma gemilerine Türk Boğazlarını kapatarak, onların Karadeniz'e girip çıkmasını engelledi. Ankara ayrıca İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında bir dizi doğrudan barış görüşmesine ev sahipliği yaptı" diye yazdı.

EuroNews Zelenski'nin Türkiye ziyaretini detaylandırdığı haberinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan gelinen aşamada ABD Başkanı Donald Trump'ın, savaşın müzakereler yoluyla ve süratle sonlandırılması için başlattığı diplomatik girişimin, Türkiye'nin son 3 yıldır izlediği politikayla da örtüştüğünü vurguladı ve Türkiye'nin, geçmişteki arabuluculuk girişimleri göz önüne alındığında, Türkiye'nin barış görüşmeleri için "ideal ev sahibi" olabileceğini belirtti" ifadelerini kullandı.



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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini bir kez daha dile getirdiğini yazdı ve Erdoğan'ın "Müzakerelerin tamamlanması ve sürdürülebilir barışın sağlanması için her türlü desteği sağlayacağımızı vurguladım. Bu savaş sona ermeli.Son 3 yılda izlediğimiz aktif diplomasi dikkate alındığında Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır." açıklamalarını ön plana çıkardı.

Times of Israel gazetesi ise "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık üç yıldır devam eden anlaşmazlığı sona erdirmek için yapılacak görüşmelerde Türkiye'nin ideal ev sahibi olacağını söyledi." açıklamasını okurları ile paylaştı.