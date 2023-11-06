Ankara'daki Gazze zirvesi dünyada böyle yankılandı: Türkler Blinken'ın planını biliyordu

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Ankara dünyanın yakından takip ettiği bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Yaklaşık 3 saat süren görüşme dünya basınında geniş yer buldu.

Katar merkezli Al jazeera 'Blinken, zorlu İsrail-Gazze görüşmeleri için Türkiye Dışişleri Bakanı ile görüştü' manşetini attı.

Al Jazeera haberinde Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü'nde kamu politikası profesörü Tamer Qarmoot'un görüşlerine yer verdi.

Qarmoot, 'Blinken'ın ana misyonu İsrail'e daha fazla zaman kazandırmaktı. Türkler bunu biliyor. Bu yüzden soğuk karşılandı' dedi.

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Yunan In.gr 'Blinken-Fidan görüşmesi ortak açıklama yapılmadan sona erdi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

France 24, Washington ile Ankara'nın çatışmaya ilişkin tutumu arasında muhtemelen çözülmesi zor olacak büyük farklılıklar bulunduğunu aktardı.

ABD merkezli Wall Street Journal'ın manşeti 'Blinken, Bölgesel Gerginliği Azaltmak İçin Türkiye'yi Ziyaret Etti' oldu.

CNN International Ankara'daki zirvenin Blinken'ın Ortadoğu turunun son durağı olduğuna vurgu yaptı.

Bölgedeki gelişmeleri canlı blog sayfası üzerinden okurlarına aktaran İngiliz Guardian şu yorumda bulundu;

'ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bu sabah Türkiye'de pek sıcak bir şekilde karşılanmadı.'

İsrail merkezli Ynet 'Blinken, Gazze yardımını genişletme çabalarını Türkiye ile görüştüğünü söyledi' dedi.

Alman Welt 'Irak'taki görüşmelerin ardından Blinken, Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile görüştü' başlığını tercih etti.'

'ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail ile Hamas arasında Gazze'de devam eden çatışmalar sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi' diyen Los Angeles Times ABD'li bakanın ılımlı bir destek aldığını yazdı.