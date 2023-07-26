Ankara'da yoğun diplomasi trafiği: Çin'in yeni Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor... Rusya'dan Erdoğan - Putin zirvesine ilişkin açıklama

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Ukrayna savaşında oynadığı arabulucu rol ve NATO zirvesinde attığı adımlar ile Türkiye dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken Ankara yoğun bir diplomasi trafiğine ev sahipliği yapıyor.

Dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin kurulmalı' mesajı özellikle Arap coğrafyasında yankı buldu.

'Erdoğan, Abbas ile görüşmesinde Türkiye'nin Filistin davasını 'en güçlü şekilde' desteklediğini söyledi' başlığını atan Middle East Eye haberinde 'Mescid-i Aksa saldırılarını 'kırmızı çizgi' olarak nitelendiren Erdoğan, Filistinli mevkidaşı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmede Doğu Kudüs'teki statükoyu savunma sözü verdi' ifadesine yer verdi.

Al Monitor bu gelişmeyi 'Erdoğan Abbas'ı ağırladı, Kahire toplantısı öncesinde Filistin birliğini vurguladı' başlığı ile okurlarına duyurdu.

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Erdoğan'ın 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı, 28 Temmuz'da da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Türkiye'de misafir edeceğini duyurulmuştu. Kalp pili taktıran Netanyahu'nun Ankara ziyareti sağlık sebepleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Haberde 'Türkiye'deki Abbas-Erdoğan görüşmesi, rakip Filistinli grupları diyaloglarını ilerletmeye ikna etmeyi amaçlayan bölgesel çabaların arttığına işaret ediyor' yorumuna yer verildi.

Çin merkezli Xinhua 'Türkiye cumhurbaşkanı Filistin davasına desteğin süreceğine söz verdi' dedi.

Nation ise 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü Ankara'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul ederken Filistin birliğinin önemini vurguladı' dedi.

WANG BÜGÜN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Ankara bugün ise Çin'in çiçeği burnunda Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi ağırlayacak.

Çin'in yeni atanan Dışişleri Bakanı Wang Yi, göreve gelmesinin üzerinden 48 saat geçmeden Türkiye'ye gelecek.

Wang'ın, Çinli bir yetkilinin 2021'den bu yana Türkiye'ye yaptığı en üst düzey ziyaret olarak öne çıkıyor.

Hakan Fidan ile bir araya gelecek olan Wang'in daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşebileceği belirtiliyor.

RUSYA'DAN 'TÜRKİYE ZİYARETİ' AÇIKLAMASI

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Başdanışmanı Yuri Uşakov ise Putin'in Türkiye'yi ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinin ardından Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonla arayarak tebrik etmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Putin’i Türkiye’ye davet etmişti. Görüşmenin detaylarına dair taraflardan yapılan açıklamada Putin'in bu daveti kabul ettiği belirtilmişti...

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Uşakov, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin her iki ülkenin de planlarında olduğunu, ancak henüz kesin bir tarih üzerinde anlaşmaya varılmadığını söyledi.

Putin'in, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçimlerindeki zaferinden hemen sonra Türkiye'ye gelme sözü verdiğini hatırlatan Uşakov iki lider arasındaki temaslarda tahıl anlaşması konusunun gündeme gelip gelmeyeceği sorusu üzerine bu hususun ele alınmasının 'doğal' olduğunu belirtti.

Putin'in Çin'e de bir ziyaret planladığını aktaran Uşakov Ekim ayını işaret etti.