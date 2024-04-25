Ankara'da tarihi zirve... Alman gazeteden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Steinmeier'den daha cesur konuştu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

İki lider görüşme sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Steinmeier'in Türkiye ziyareti ve iki liderin yaptığı açıklamalar başta Alman medyası olmak üzere dünya basınının dikkatinden kaçmadı.

Pek çok televizyon ve gazete zirveye geniş yer ayırdı. Alman DW ziyareti 'Steinmeier Türkiye ile bağların canlandırılması çağrısında bulundu' manşeti ile duyurdu.

Çin merkezli Xinhua 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü Türkiye ile Almanya arasında savunma sanayisinde daha fazla işbirliği yapılması çağrısında bulundu' dedi.

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Frankfurter Allgemeine 'Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Çarşamba günü yapılan görüşme, tahmin edilenin üç katından fazla sürdü. Sonunda basın karşısına çıktıklarında Federal Başkan her iki ülkenin ortak çıkarlarını vurgulamaya çalıştı' dedi.

Alman gazete Erdoğan'ın Alman mevkidaşından daha cesur açıklamalar yaptığı yorumunda bulundu ve 'Türk cumhurbaşkanı diğer konularda da Steinmeier'den daha cesur konuştu. Almanya'nın silah ihracatına yönelik kısıtlamalarını "tamamen kaldırmasını" talep etti' dedi.

ZDF başlığına Steinmeier'ın 'Birbirimize ihtiyacımız var' sözünü taşıdı.

Haberde 'Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, bir süredir arka planda kalan Almanya-Türkiye ilişkilerinin yeniden canlandırılması çağrısında bulundu. Ankara'da Türkiye cumhurbaşkanıyla düzenlediği ortak basın toplantısında, "Zaman ciddi. İşte tam da bu yüzden birbirimize ihtiyacımız var." dedi' ifadelerine yer verildi.

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RND ziyaretin önemine vurgu yaptı ve Türkiye'yi 'vazgeçilmez bir ortak' olarak tanımladı.

Alman yayın kuruluşu '100 yıl önce Almanya ile Türkiye diplomatik ilişkiler kurdu. Federal Cumhurbaşkanı'nın ziyareti de her zaman çatlakların olduğunu gösterdi. Ancak her iki ülkenin de birbirine ihtiyacı olduğu da bir gerçek' dedi.

Al Monitor Erdoğan'ın ikili ilişkiler konusunda Berlin'den Türk savunma sanayisine yönelik satış kısıtlamalarının kaldırılması çağrısını yinelediğine vurgu yaptı.

Haberde Erdoğan'ın 'İlişkilerimizden savunma sanayisine yönelik kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Türkiye ve Almanya'nın bundan sonra özellikle savunma alanında engellerle karşılaşmak yerine ortak üretim projelerini tartışmaya odaklanacağını umuyoruz' sözlerine yer verildi.

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Azernews 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü Ankara ve Berlin'in engellerle karşılaşmayacağı ve özellikle savunma sektöründe ortak üretim projelerini tartışmaya odaklanacağı yönündeki umudunu dile getirdi' dedi.

Yunan basını ise görüşmede gündeme gelen konular arasında Kıbrıs’ın da yer aldığını yazdı.