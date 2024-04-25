×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Ankara'da tarihi zirve... Alman gazeteden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Steinmeier'den daha cesur konuştu

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Almanya#Dünya
Ankarada tarihi zirve... Alman gazeteden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Steinmeierden daha cesur konuştu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 08:34

Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşıladı. Tarihi zirve dünya basını tarafından saniye saniye takip edildi. Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi ise zirveyi dikkat çeken bir Erdoğan yorumu ile okurlarına servis etti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

İki lider görüşme sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Steinmeier'in Türkiye ziyareti ve iki liderin yaptığı açıklamalar başta Alman medyası olmak üzere dünya basınının dikkatinden kaçmadı.

Pek çok televizyon ve gazete zirveye geniş yer ayırdı. Alman DW ziyareti 'Steinmeier Türkiye ile bağların canlandırılması çağrısında bulundu' manşeti ile duyurdu.

Ankarada tarihi zirve... Alman gazeteden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Steinmeierden daha cesur konuştu

Çin merkezli Xinhua 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü Türkiye ile Almanya arasında savunma sanayisinde daha fazla işbirliği yapılması çağrısında bulundu' dedi.

Haberin Devamı

Frankfurter Allgemeine 'Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Çarşamba günü yapılan görüşme, tahmin edilenin üç katından fazla sürdü. Sonunda basın karşısına çıktıklarında Federal Başkan her iki ülkenin ortak çıkarlarını vurgulamaya çalıştı' dedi.

Alman gazete Erdoğan'ın Alman mevkidaşından daha cesur açıklamalar yaptığı yorumunda bulundu ve 'Türk cumhurbaşkanı diğer konularda da Steinmeier'den daha cesur konuştu. Almanya'nın silah ihracatına yönelik kısıtlamalarını "tamamen kaldırmasını" talep etti' dedi.

Ankarada tarihi zirve... Alman gazeteden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Steinmeierden daha cesur konuştu

ZDF başlığına Steinmeier'ın 'Birbirimize ihtiyacımız var' sözünü taşıdı. 

Haberde 'Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, bir süredir arka planda kalan Almanya-Türkiye ilişkilerinin yeniden canlandırılması çağrısında bulundu. Ankara'da Türkiye cumhurbaşkanıyla düzenlediği ortak basın toplantısında, "Zaman ciddi. İşte tam da bu yüzden birbirimize ihtiyacımız var." dedi' ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

RND ziyaretin önemine vurgu yaptı ve Türkiye'yi 'vazgeçilmez bir ortak' olarak tanımladı.

Alman yayın kuruluşu '100 yıl önce Almanya ile Türkiye diplomatik ilişkiler kurdu. Federal Cumhurbaşkanı'nın ziyareti de her zaman çatlakların olduğunu gösterdi. Ancak her iki ülkenin de birbirine ihtiyacı olduğu da bir gerçek' dedi.

Ankarada tarihi zirve... Alman gazeteden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Steinmeierden daha cesur konuştu

Al Monitor Erdoğan'ın ikili ilişkiler konusunda Berlin'den Türk savunma sanayisine yönelik satış kısıtlamalarının kaldırılması çağrısını yinelediğine vurgu yaptı.

Haberde Erdoğan'ın 'İlişkilerimizden savunma sanayisine yönelik kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Türkiye ve Almanya'nın bundan sonra özellikle savunma alanında engellerle karşılaşmak yerine ortak üretim projelerini tartışmaya odaklanacağını umuyoruz' sözlerine yer verildi.

Haberin Devamı

Azernews 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çarşamba günü Ankara ve Berlin'in engellerle karşılaşmayacağı ve özellikle savunma sektöründe ortak üretim projelerini tartışmaya odaklanacağı yönündeki umudunu dile getirdi' dedi.

Yunan basını ise görüşmede gündeme gelen konular arasında Kıbrıs’ın da yer aldığını yazdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye#Almanya#Dünya

BAKMADAN GEÇME!