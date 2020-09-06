MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAnkara’da silah sesleri: 1 yaralı
GeriDünya Ankara’da silah sesleri: 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 06.09.2020 - 01:03 | Son Güncelleme:

Ankara’da silah sesleri: 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara’da silah sesleri: 1 yaralı
Abone Olgoogle-news

Ankara’da, Mehmet H. sokakta tartıştığı kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Polis, kimliği belirsiz saldırganı arıyor.

Olay, akşam saatlerine Çankaya ilçesi Karanfil Sokak’ta meydana geldi. Bir arkadaşı ile birlikte yürüyen Mehmet H., sokak üzerinde tanımadıkları kişiyle tartışma yaşadı. Kavgaya dönen tartışmanın sırasında kimliği belirsiz kişi, yanındaki tabanca ile Mehmet H.’ye ateş etti. Mehmet H. bacağından vurularak yere düşerken saldırgan da olay yerinden kaçtı.

Çevdedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet H., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle