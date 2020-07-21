Ankara’da Libya için üçlü zirve... Barışa tek engel Hafter

Birleşmiş Milletler’in (BM) tanıdığı meşru Trablus hükümetine bağlı Libya ordusu, darbeci Hafter milislerinin elinde olan Sirte’nin batısına askeri yığınağı arttırırken, dün başkent Ankara, Libya konusunda son derece önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri önce başbaşa ardından üçlü toplantıda bir araya geldi.

İŞBİRLİĞİNE DEVAM

Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında Akar, “Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin bölgenin barış ve huzuru için önümüzdeki günlerde de devam etmesi konusunda mutabık kaldığımızı görüyorum” dedi. “Amacımız Libya’nın barış, huzur ve güven içinde yaşaması, birlik ve bütünlüğünün korunması, tek bir Libya olması” ifadelerini kullanan Akar, BM tarafından tanınan hükümetle işbirliğinin süreceğini belirtti. Akar, “Bu amaca ulaşabilmek için en büyük engelin darbeci Hafter olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Libya’da barışa, huzura, güvene, toprak bütünlüğünün sağlanmasına engel olan darbeci Hafter’e yönelik yapılan her türlü yardım ve desteğin bir an önce kesilmesi elzemdir” diye devam etti.

Halife Hafter

DESTEKÇİLER DE SORUMLU

Libya İçişleri Bakanı Başağa da Hafter’in yaptığı operasyonun tüm bölgedeki güvenliği bozduğuna dikkat çekerek şöyle dedi: “Bu sorumluluk sadece Hafter’in değil, onu destekleyen diğer ülkeler de bu sorumluluğun altındadır. Bu ülkelerin gerçek olmayan ve yanlış olan bir projeyi desteklemekten vazgeçmeleri gerekmektedir. Bu plan sadece ülke içinde düzensizlik ve ölüme neden olmaktadır.”

MALTA İLE DÜZENSİZ GÖÇ KONUŞULDU

Libya’da mevcut çatışma ortamının azaltılmasının önemine işaret eden Malta İçişleri Bakanı Camilleri ise özetle şunları söyledi: “Birleşik bir Libya için en kısa sürede yapılması gerekenler var, bu genel olarak ülkedeki istikrarı sağlayacaktır. Akdeniz’in dünyanın en ölümcül göç yollarından biri olmaktan çıkmalı. Türkiye, bu anlamda Malta ve Libya’ya somut destekle alakalı önemli bir katkı sağlayacağını bize belirtmiştir. Türkiye’nin, Libya hükümetinin desteğine müteşekkiriz. Malta bu anlamda Libya hükümetini destekleyemeye devam edecek."

MISIR, LİBYA TEZKERESİNİ ONAYLADI

Mısır Meclisi Libya’ya asker gönderilmesine yeşil ışık yaktı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Libya’ya askeri müdahale tehdidinin ardından dün meclis, ülke dışına asker gönderilmesine imkân tanıyan tezkereyi oy birliği ile kabul etti. Tezkere ile Mısır ordusuna “ülke sınırları dışında Mısır’ın ulusal güvenliğini sabıkalı milislere ve yabancı terörist unsurlara karşı koruma” yetkisi verilmiş oldu. Darbeci Halife Hafter yanlısı Tobruk Temsilciler Meclisi geçen hafta Mısır ordusunu ülkeye davet etmişti. Öncesinde ise Sisi, “Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceğini” belirterek, “Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir” demişti. Öte yandan dün Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Libya konulu bir telefon görüşmesi yaptığı açıklandı.