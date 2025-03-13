Beştepe'deki görüşme dünya basınında! 'Erdoğan'ı ikna etmeye çalıştı'

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya ve Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri ve Avrupa'da bölgesel barışın sağlanması konularını görüşmek üzere geldiği Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan ve Tusk'ın basın toplantısı, dünya basınında geniş yankı buldu.

AVRUPA GÖZLEMEVİ





Avrupa Birliği'nin işleyişini tarihsel, toplumsal ve siyasal boyutlarıyla inceleyen Avrupa Gözlemevi kuruluşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya Başbakanı Tusk arasındaki görüşmeyi değerlendirdi.

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Avrupa Gözlemevi kurucusu Jean Delaunay tarafından kaleme alınan değerlendirmede, Tusk'ın, Türkiye'yi Ukrayna'daki barış sürecinde kilit rol oynamaya çağırdığı ifade edildi.

Değerlendirmede, Polonya'nın Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında Tusk ziyaretinin gerçekleştiği ve Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi ile Ukrayna'daki barış sürecinin ele alındığı vurgulandı.

Değerlendirmede şu ifadeler yer aldı:

"Polonya Başbakanı Donald Tusk Çarşamba günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmelerinin başlatılmasında aktif bir rol oynamasını önerdi. Tusk, 'Amacımız bölgeyi istikrara kavuşturmak. Ukrayna'yı yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Bu Polonyalı şirketler ve Türkiye için bir fırsat' dedi."

Değerlendirmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "AB'ye tam üyeliğin stratejik hedefimiz olduğunu her vesileyle vurguluyoruz. Avrupa Birliği, güç ve irtifa kaybının önüne geçmek hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir" sözleri aktarıldı.

EURONEWS

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"Polonya Başbakanı Türkiye'yi Ukrayna barış sürecinde kilit rol oynamaya çağırdı" başlığı atan Euronews, Türkiye ve Polonya liderleri, ilişkilerin güçlendirilmesi, Polonya'nın AB dönem başkanlığı süresince Türkiye-AB bağlarının güçlendirilmesi ve Rusya'nın Ukrayna'da devam eden savaşı da dahil olmak üzere bölgesel konuları ele almak üzere Ankara'da bir araya geldi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin başlatılmasında aktif rol almasını önerdi. Tusk ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yönelik tam kapsamlı işgalini başlatmasından bu yana hem Türkiye hem de Polonya'nın barış istediğini vurguladığı detaylarına yer verdi.

WIADOMOSCI

Polonya gazetesi WP Wiadomosci, Erdoğan ve Tusk arasındaki görüşmeyi "Erdoğan ateşkes çağrısı yaptı: Rusya yanıt vermeli" başlığıyla duyurdu.

Erdoğan'ın AB ile işbirliğinin önemini vurguladığını belirten WP, Erdoğan'ın "Daha fazla kan dökülmesini önlemek için savaşı adil bir şekilde sonlandırmalıyız" ifadelerine yer verdi.

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WP, Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını vurguladı ve "Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında yapılacak barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti" dedi.

POLSKIE RADIO





Polonya Radyosu'nun haber sitesi Polskie Radio, Erdoğan ve Tusk arasındaki görüşmeyi manşetinden duyurdu.

Polskie Radio'da yer alan haberde, Tusk'ın, Rusya-Ukrayna sınırında barışın ve kalıcı istikrarın sağlanması için Türkiye'nin çabalarının ele alınmasının önemini vurguladığı belirtildi.

Haberde ayrıca, basın toplantısının ardından Tusk'ın "Bugün tarihi bir atılım gerçekleştirdiğimizi söylediğimde abarttığımı sanmıyorum. Ukrayna için, bölge için, Avrupa için ne istediğimizi çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Gözden Kaçmasın AB üyeliği stratejik hedefimiz Haberi görüntüle

POLITICO

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Politico haberinde, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın, çarşamba günü Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna - Rusya arasındaki barışı sağlamada rol oynaması için Türkiye Cumhurbaşkanı'nı ikna etmeye çalışırken "tarihi bir dönüm noktasına" ulaştıklarını söylediğini belirtti.

Tusk, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin barış sürecinde mümkün olduğunca fazla ortak sorumluluk alması gerektiği yönündeki açık bir öneriyle yaklaştım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ise; "Savaşa adil bir son vermeliyiz. Barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya ve mümkün olan her türlü yardıma hazırız" dediğini ve Erdoğan'ın, Rusya'yı Ukrayna ile ateşkes anlaşmasını kabul etmeye çağırdığı" detaylarına yer verdi.

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KATHIMERINI



Yunan gazetesi Kathimerini, Erdoğan ve Tusk'ın düzenlediği ortak basın toplantısını "Polonya Başbakanı Tusk, Erdoğan'dan bölgesel istikrar için sorumluluk almasını istedi" başlığıyla servis etti.

Kathimerini, Polonya Başbakanı Tusk'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin barış sürecinde mümkün olan en büyük ortak sorumluluğu üstlenmesi, bölgemizin tamamında istikrar ve güvenliği garanti altına alması yönünde net bir öneri sundum" ifadeleri yer aldı.

Kathimerini ayrıca, "Tusk, Türkiye'nin Ukrayna'daki bir barış sürecinde kilit rol oynaması gerektiğini söyledi" dedi.