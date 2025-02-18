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Ankara'da kritik zirve: Dünya Erdoğan ve Zelenski'nin vereceği mesajı bekliyor!

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#Erdoğan#Zelenski#Ankara Zirvesi
Ankarada kritik zirve: Dünya Erdoğan ve Zelenskinin vereceği mesajı bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 09:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bugün Ankara'da bir araya geliyor. ABD ve Rusya'dan üst düzey isimlerin Suudi Arabistan'da buluştuğu gün gerçekleştirilen zirve kritik zamanlaması ile dikkat çekiyor. Dünya iki liderden gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine dönük uluslararası diplomasinin arttığı bir dönemde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ile Ankara'da bir araya geliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bir tura çıkan Zelenski bugün Türkiye'de. Zelenski'nin 'stratejik ortak' olarak tanımladığı Türkiye ile başta savunma sanayi olmak üzere ilişkileri güçlendirme arayışında olduğu kaydediliyor.

Ankarada kritik zirve: Dünya Erdoğan ve Zelenskinin vereceği mesajı bekliyor

GÖZLER TÜRKİYE'NİN VERECEĞİ MESAJDA

Savaş başladığı günden bu yana barış masasının hemen kurulmasından yana olan ve arabuluculuk dahil her türlü kolaylaştırıcı adımı atan Türkiye'nin bu ziyaret sırasında da yapıcı mesajlar vermesi bekleniyor.

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Ziyaretle ilgili resmi açıklamayı yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklamasında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşeceklerdir. Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna’daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" ifadelerine yer verdi.

Ankarada kritik zirve: Dünya Erdoğan ve Zelenskinin vereceği mesajı bekliyor

KRİTİK ZAMANLAMA

Zelenski'nin bu ziyaretini diğerlerinden çok daha önemli kılan unsur zamanlaması. Ukraynalı liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüştüğü saatlerde Riyad'da ABD'nin yeni yönetimi ile Rusya arasındaki ilk üst düzey yüz yüze temasın gerçekleşecek olması, zamanlamanın önemini somut olarak ortaya koyuyor.

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14-16 Şubat arasında düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katılan ABD'li yetkililerin "Ukraynasız Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri" olarak tanımlanan bir süreci başlatacaklarına ilişkin mesajlarının ardından gelen bu temaslar sürecin bundan sonraki aşamaları açısından önem taşıyor.

İki liderin Ankara'dan verecekleri mesajlar uluslararası toplum tarafından merakla bekleniyor.

Ankarada kritik zirve: Dünya Erdoğan ve Zelenskinin vereceği mesajı bekliyor

TÜRKİYE BAŞINDAN BERİ KRİTİK BİR ROL OYNADI

Türkiye, Rusya'nın işgal girişiminin başladığı Şubat 2022'den sadece bir ay sonra Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarını Antalya'da bir araya getirmiş, daha sonra da uzmanlar seviyesinde İstanbul barış görüşmelerinin devamını sağlamıştı. Sonuç alınamasa da bu girişim, iki tarafı bir araya getiren 'tek inisiyatif' olarak kayıtlarda yer alıyor.

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Her iki ülkeyle de yakın ilişkisini sürdüren Ankara, barış sürecinde katkıda bulunma isteğini hiçbir zaman gizlemedi.
16 Şubat'ta TRT World kanalına bir demeç veren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye, Ukrayna'da barışa katkıda bulunmak ve Ukrayna'nın yeniden inşasına katkıda bulunmak için her türlü rolü oynamaya istekli ve hazır" ifadelerini kullanmıştı.

Ankarada kritik zirve: Dünya Erdoğan ve Zelenskinin vereceği mesajı bekliyor

ZELENSKİ 'UKRAYNASIZ GÖRÜŞMELERE' TEPKİLİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme yönünde Rus ve ABD heyetlerinin Suudi Arabistan'da yapacağı görüşmeye katılmayacaklarını, görüşmenin sonuçlarını da kabul etmeyeceklerini bildirdi.

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Resmi temaslarda bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Ukraynalı gazetecilere açıklamada bulunan Zelenski, "Ukrayna, Ukrayna hakkında ve Ukrayna olmadan yapılacak herhangi bir müzakerenin sonuçsuz olduğunu düşünüyor. Biz olmadan bizimle ilgili hiçbir şeyi veya hiçbir anlaşmayı kabul edemeyiz. Biz bu tür anlaşmaları tanımayız." dedi.

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#Erdoğan#Zelenski#Ankara Zirvesi

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