Ankara’da KKTC ile enerji zirvesi... Kıbrıs’a Türkiye’den doğalgaz hattı

Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel dün Ankara’da Türkiye’den KKTC’ye elektrik ve doğalgaz hattı kurulması projelerini ele aldı.

Enterkonnekte elektrik hattı çalışmalarının devam ettiğini belirten Yılmaz, KKTC’ye deniz altından doğalgaz boru hattı döşenmesi konusunda haziran ayında önce mutabakat zaptı, ardından hükümetler arası anlaşmanın imzalanacağını açıkladı.

DOĞALGAZ HIZLI İLERLEYECEK

KKTC’ye doğalgaz hattı döşenmesi konusunu geçen ay Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurmuş ve BOTAŞ’ın bu yönde çalışma yürüttüğünü belirtmişti. Cevdet Yılmaz ve Başbakan Ünal Üstel’in dünkü buluşmasına Enerji Bakanı Bayraktar da katıldı, toplantının ana konusu KKTC’ye yönelik enerji projeleri oldu. Cevdet Yılmaz, KKTC’ye enterkonnekte elektrik hattı projesinin devam ettiğine ve Rum-Yunan ikilisinin Türkiye’nin AB ile enterkonnekte bağlantılı olması nedeniyle siyasi engeller çıkardığına dikkat çekti, doğalgaz hattı projesinin, önünde bu tür engeller olmaması nedeniyle daha hızlı ilerleyeceğini vurguladı. KKTC’ye ulaştırılacak doğalgaz ilk etapta elektrik üretiminde kullanılacak.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Kıbrıs sorununa da değinen Cevdet Yılmaz adadaki iki eşit egemen halkın ve iki devletin varlığı kabul edilmeden gerçekçi ve kalıcı bir çözümün mümkün olmadığını kaydetti. Rum siyasilerin Türkiye ve KKTC’ye yönelik nefret dili kullandığını ifade eden Yılmaz, iki komşu devletin iyi ilişkiler ve işbirliği içinde yan yana yaşamasının bölgesel istikrara da katkı sunacağını sözlerine ekledi.

