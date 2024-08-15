Ankara’da Irak ile güvenlik zirvesi

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Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin başkanlığındaki heyet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya gelecek. Kritik güvenlik zirvesinin en önemli gündemi terörle ortak mücadele.

Mekanizmanın Aralık 2023’te yapılan ikinci toplantısında, Irak’ın terör örgütü PKK’yı yazılı bir metinde ilk defa “ortak tehdit” olarak tanımlaması sağlanmıştı. Martta gerçekleşen üçüncü toplantının ardından ise Irak Ulusal Güvenlik Konseyi’nin PKK’yı Irak’ta “yasaklı örgüt” ilan eden bir karar aldı. Terör örgütü PKK’nın Irak’ta “yasaklı örgüt” ilan edilmesi, Irak’la, terörle mücadele ve güvenlik işbirliği bağlamında kritik bir adım teşkil ettiğine dikkat çeken diplomatik kaynaklar, bu kararın sahadaki uygulamasının yakından takip edildiğini belirtiyor.