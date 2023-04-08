Ankara’da Çavuşoğlu ile görüşen Lavrov’dan tahıl koridoru çıkışı

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RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un iki gün süren Ankara ziyaretinin sonunda dün düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl koridoru anlaşması ve Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme görüşmeleri öne çıkan başlıklar oldu. İki bakan Akkuyu Nükleer Santralı’nın birinci blok açılışının 27 Nisan’da olacağını da belirtti. İşte basın toplantısında öne çıkan başlıklar şöyle:

batı rakip istemiyor



Çavuşoğlu, “Savaşın sona ermesi için bizim çabalarımız ortada. İstanbul’daki toplantıdan sonra biz umutlanmıştık ama bir yılı geçti. Bahar ayında bir tırmanma olacağı endişelerini biz de paylaşıyoruz. Bu savaşın müzakere ile sona erdirilmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi. “Biz, bir kez daha kollektif Batı’nın yapıcı olmayan bir gündemi olduğuna dikkat çektik” diyen Lavrov ise, “Rusya’yı sahada yeneceklermiş, stratejik bir mağlubiyet bekliyormuş. Uluslararası alanda bir rakip görmek istemiyorlar. Kendilerinden bağımsız, egemen politika yürüten ülkelere karşı çeşitli faaliyetlerde bulunuyorlar. Rusya’yı yendiklerinde sıra Çin’e gelecek” diye konuştu.



RUS TAHILINA ENGEL KALKMALI



“Rus tahılı ve gübresinin ihracatının önündeki engellerin de kaldırılması gerektiği konusunda mutabıkız” diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Bugüne kadar Ukrayna üç limandan 866 gemi 27 milyon tondan fazla tahıl ve gıdayı sevk etti. Bu, dünyada bir gıda fiyatı istikrarının getirilmesine katkı sağladı. Rus tahıl, gübre ve amonyağının satılması konusunda sorun hâlâ devam ediyor. ABD ve Birleşik Krallık adım attı, ama sorun sürüyor. Bankaların ödemeler konusunda adım atmadığını görüyoruz. Adil olmak zorundayız. Ukrayna’dan tahıl ve gübre ihracatının devam etmesi için anlaşmanın yerine getirilmesi gerek. Rusya Federasyonu, hâlâ Ziraat Bankası swift sistemine dahil edilmedi.”



‘ANLAŞMAYI SORGULARIZ’



Rus bakan da, “Ne tahıl ne gübre yaptırım listesine dahil edildi ama biz hem swift ödeme sisteminden kesildik hem de yüklerimizi sigortalayamıyoruz, Rus gemileri olarak limanlara giremiyoruz” dedi. Lavrov, “Rus gübre ve tahıl ürünleri sevkiyatında gelişme olmazsa, bu anlaşmaya ihtiyacımız var mı diye konuyu sorgulayacağız. Dürüstçe yaklaşmak istemiyorlarsa ilgili ürünleri Ukrayna’dan karayollarından, nehirlerden taşıyabilirler. Biz de Katar ve Türkiye ile yola devam ederiz” diye konuştu.



Rusya ve Ukrayna ile tahıl anlaşmaları 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da imzalanmıştı. 19 Kasım 2022’den itibaren 120 gün süreyle uzatılan anlaşma 19 Mart’ta ise Rusya’nın itirazları nedeniyle sadece 60 gün uzatılmıştı.



‘SURİYE KONUSUNDA DİYALOG DEVAM ETMELİ’

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konusunda şunları söyledi: “4’lü toplantı Moskova’da gerçekleştirildi. Moskova’da her ülke tutumunu ve görüşlerini şeffaf ve açık bir şekilde dile getirdi. Bir ya da iki toplantıda tüm meselelerin halledilemeyeceğini biliyoruz, gerçekçiyiz ama diyaloğun devam etmesi gerekiyor. İstişarelerin devam etmesinde fayda var. 4’lü dışişleri bakanları toplantısını da değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte Rusya’dan gelecek haberle bilgi vereceğiz.”



Lavrov da Suriye konusunda “İlişkilerin normalleşmesi, bu toplantıların yapılması başlı başına bir başarı. Bir adımda çözemeyiz bu gibi konuları. Temasları güçlendirmeli, şeffaflık arttırılmalı, karşılıklı güven sağlamalıyız. Biz, aracı rolünü üstlendiğimizde bu süreci bu şekilde gördüğümüzü ifade ettik. Bakanlar toplantısına hazırlığımız sürüyor. Tarih konusunu da görüşüyoruz. Dört taraf için uygun olan tarihi de belirleriz” diye konuştu. Haftabaşında Türkiye, Suriye, Rusya ve İran’dan yetkililer Moskova’da bir araya gelmişti.