Ankara’da ABD ile İdlib temasları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin’in telefonda görüştüğü saatlerde ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Ankara’da temaslarda bulundu. 9 Ocak’taki ziyaretinden bir ay sonra ikinci kez Türkiye’ye gelen Jeffrey ve ekibi, ilk olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetle görüştü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un yaptığı açıklamada görüşmeye ilişkin özetle şu bilgiler verildi.

İNSANİ DURUM VE SİYASİ SÜREÇ

“Jeffrey, şehit olan askerlerimiz için ABD hükümetinin taziye dileklerini iletti. ABD’nin NATO müttefiki Türkiye’nin yanında olduğunu tekrarladı. Sedat Önal, İdlib hakkında kendisine bilgi verdi. Ayrıca insani durum ve siyasi süreç gibi Suriye’nin diğer boyutları da ele alındı. Uluslararası toplumun aktif bir rol oynaması gerektiğinin altı çizildi.”

JEFFREY, KALIN İLE DE GÖRÜŞTÜ

ABD’li Temsilci James Jeffrey başkanlığındaki heyet Cumhurbaşkanlığı’nda Sözcü İbrahim Kalın ile de görüştü. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü’nden yapılan açıklama özetle şöyle:



“Rejim tarafından Türk gözlem noktalarının hedef alınmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi. İdlib mutabakatı çerçevesinde askerlerimizin ve sivillerin korunması konusunda Türkiye’nin kararlılığı güçlü şekilde vurgulandı. Mutabakatın korunmasının önemine vurgu yapılırken insani krizin daha da derinleşmemesi için tüm ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği ifade edildi. Siyasi çözüm sürecinin işletilebilmesi için rejimin saldırılarının sona ermesi gerektiği ve anayasa komitesi çalışmalarının hızlandırılması ile adil ve özgür bir seçim ortamının sağlanması konularında uluslararası toplumun desteğinin önemine işaret edildi. Sivillere saldırıların artmasıyla büyük bir insani trajediye dönüşen göç dalgasının önlenmesi için diplomatik girişimlerin artırılması gerektiğinin altı çizildi. Bölgedeki terör unsurları ile ayrım gözetmeksizin, mücadele konusunda Türkiye’nin kararlılığı yinelendi.”