Ankara ve Kiev’den ilhamla... Avrupa’nın yeni kalkanı ‘Kirpi Savunması’

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Ankara’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nin perde arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın müttefiklik taahhütlerine ve İran savaşı sonrası eriyen silah stoklarına güvenini kaybeden Avrupalı askeri güçler, Amerika’nın olmadığı bir savunma stratejisini yüksek sesle tartışmaya başladı. Financial Times’ın haberine göre nesillerdir süregelen “ezici ABD ateş gücü” konseptinin sonuna gelindiğini kabul eden Avrupalı karar vericiler, daha az Amerikan desteğine karşı Ukrayna’nın pratik savaş tecrübesinden ve Türkiye’nin düşük maliyetli, inovatif savunma sanayisinden ilham alarak ‘düşmanı’ yıpratmayı hedefleyen yeni bir bölgesel “kirpi savunması” doktrini ve ortak komuta yapısı geliştirmek için hararetli bir hazırlığa girişti.

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AMERİKALILAR GİBİ SAVAŞAMAYIZ

Bugüne kadar onaylanan NATO savunma planları, ABD’nin savaş yükünün yaklaşık yüzde 40’ını sırtlayacağı varsayımı üzerine kuruluydu. Ancak Trump yönetiminin askerleri Avrupa’dan hızla çekmek istemesi ve İran savaşı nedeniyle ABD-Körfez silah stoklarının hızla erimesi bu planları boşa çıkardı.

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Kıdemli bir İngiliz yetkili, yeni askeri stratejiyi, “Amerikan savaş tarzı, rakibin ağırlık merkezine ezici bir güç uygulayarak onun savaşma yeteneğini elinden almaya yöneliktir. Avrupalılar tek başına bu ezici gücü uygulayamaz. Bu yüzden düşmanı engellemeye, ikilemler yaratmaya ve bir tür ‘kirpi savunması’ kurmaya çalışmak zorunda kalınacak” sözleriyle açıkladı.

TÜRKİYE VE UKRAYNA ÖNE ÇIKIYOR

Avrupa, elindeki imkanlarla savaşmayı öğrenmek için gözünü Washington yerine Ankara ve Kiev’e dikmiş durumda. Ukrayna’da ucuz, tek kullanımlık dronların Rus ilerleyişini nasıl yavaşlattığı NATO laboratuvarlarında inceleniyor. Avrupa, hantal askeri tedarik süreçlerini bırakıp Kiev’in devasa bütçeli ABD teknolojilerine alternatif olarak beş haftada tescillediği ucuz “Flamingo” seyir füzesi ve ‘Sea Baby’ insansız deniz aracı gibi ucuz ama iş gören silah yaklaşımını benimsiyor. Alman ‘Diehl Defence’ gibi firmalar şimdiden Ukraynalı şirketlerle ortak üretime geçmek için kolları sıvadı. Bu noktada, NATO’nun en büyük askeri güçlerinden biri olan Türkiye de büyüyen, yenilikçi ve düşük maliyetli savunma sektörüyle Avrupa’nın yeniden silahlanmasında vazgeçilmez bir aktör olarak öne çıkıyor.

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BAŞKA SEÇENEK YOK

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nden (ECFR) Jana Puglierin, asıl krizin Avrupa devletlerinin birbirine güvenmemesi olduğunu vurgularken “Birçok ülke, kendisini kurtarması için Avrupalı ortaklarından ziyade ABD’ye güvendi. Şimdi bu güvenin artık karşılığı olmadığı anlaşıldı. Ancak bu durum, otomatik olarak birbirlerine daha fazla güvenecekleri anlamına gelmiyor” şeklinde konuştu. Fransız savunma analisti François Heisbourg’a göre ise Avrupalıların başka seçeneği yok. “Trump’ın bize bu alanda yardım etmesini bekleyemeyiz” diyen Heisbourg, “Kendi dükkanımızı kurmak zorundayız; bunun NATO içinde olacağını varsayıyorum ancak Amerikalıların giderek daha az rol oynayacağı bir NATO” ifadesini kullandı.

BİLGİ NOTU

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“Kirpi Savunması” (Porcupine Defence) kavramı, askeri güç ve kaynak bakımından kendisinden çok daha üstün ya da ezici bir güce sahip olan bir düşmana karşı uygulanan, maliyeti düşük ama işgali ve sindirilmesi son derece zor, yıpratıcı bir savunma stratejisidir. Askeri literatürde asimetrik savaş doktrini olarak da bilinen bu yaklaşımın temel mantığı, doğadaki kirpinin stratejisine benzer: Kirpi hırçın bir avcıya doğrudan saldıramaz veya onu alt edemez ancak oklarını dikleştirerek kendisini avlamaya çalışan avcıya “Beni yutmaya çalışırsan sana vereceğim zarar, beni yutmaktan elde edeceğin faydadan çok daha büyük olur” mesajı verir. Düşmanı tamamen yok etmek yerine, saldırının bedelini düşman için “ödenemez” kılmayı amaçlar.

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