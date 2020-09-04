Ankara ve Atina görüşmelere başlıyor

Stoltenberg, “Yunan ve Türk liderleri ile yaptığım görüşmeleri takiben, iki müttefik ülke Doğu Akdeniz’de kaza riskini azaltmak üzere çatışmayı önleme mekanizmaları oluşturmak için NATO’da teknik görüşmelere başlamakta anlaştılar” dedi. Her iki ülke için “değerli müttefikler” diyen Stoltenberg, gerilime çözüm bulmak için müttefiklerle yakın teması sürdüreceğini kaydetti.

5 ÜLKE DEVREYE GİRDİ

Ankara ve Atina arasında diyaloğun sağlanması için ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya’nın devreye girdiği öğrenildi. Yunan ve Türk büyükelçileri ile düzenli görüşmeler yapan söz konusu ülkelerin temsilcileri, Yunanistan’ı ikna etmekte zorlanınca bizzat Stoltenberg’in Atina nezdinde girişimde bulunduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre, teknik komitelerde öncelikle ihtilaflı bölgelerin tespiti yapılacak. Çalışmalar kapsamında karışılıklı Navtex ilanlarının da azalması bekleniyor.

YUNANİSTAN’DAN DESTEK BEKLİYORUZ

Konuya ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, NATO Genel Sekreteri’nin “istenmeyen kazaların önlenmesi için” inisiyatif aldığı belirtilerek şöyle denildi: “Bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan’ın buna destek vermesini bekliyoruz.” Öte yandan Yunan diplomatik kaynakları, Stoltenberg’in tansiyonu düşürme niyetini dikkate aldıklarını ancak bunun “yalnızca tüm Türk gemilerinin bölgeden uzaklaşmasıyla” mümkün olabileceğini kaydetti.