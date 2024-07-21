Ankara-Şam yakınlaşması korkuttu... Zoru gören teröristten ‘diyalog’ mesajı

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“Türkiye dahil tüm güçlerle diyaloğa hazırız” diyen terörist Abdi, “Çatışmaların durmasına ve krize siyasi çözüm bulunmasına yol açacak her türlü diyaloğu destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Suriye’de kendileri olmadan kimsenin çözüme ulaşamayacağını iddia eden terör örgütü lideri, aba altından sopa göstermeye çalışarak “Kimse bizimle savaşmıyorsa biz de onlarla savaşmayacağız. Ancak herhangi bir güç bize saldırırsa geçmişte olduğu gibi ama daha da güçlü bir şekilde kendimizi savunuruz” ifadesini kullandı. Öte yandan terör örgütüne bağlı sözde Suriye Kuzeydoğu Özerk Yönetimi, bölgelerinde genel af ilan etti. Örgüte yakın aşiretlerin kefaletiyle bir grup DEAŞ’lının da serbest bırakılacağı iddia edildi.