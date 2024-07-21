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Ankara-Şam yakınlaşması korkuttu... Zoru gören teröristten ‘diyalog’ mesajı

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#Ferhat Abdi Şahin#Suriye#Türkiye
Ankara-Şam yakınlaşması korkuttu... Zoru gören teröristten ‘diyalog’ mesajı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 07:00

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu PYD/YPG’nin başındaki Mazlum Abdi kod adını kullanan Ferhat Abdi Şahin, Türkiye ile Suriye’de Beşar Esad rejimi arasında normalleşme adımları atıldığı bir süreçte Ankara’ya çağrıda bulundu.

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Türkiye dahil tüm güçlerle diyaloğa hazırız” diyen terörist Abdi, “Çatışmaların durmasına ve krize siyasi çözüm bulunmasına yol açacak her türlü diyaloğu destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Suriye’de kendileri olmadan kimsenin çözüme ulaşamayacağını iddia eden terör örgütü lideri, aba altından sopa göstermeye çalışarak “Kimse bizimle savaşmıyorsa biz de onlarla savaşmayacağız. Ancak herhangi bir güç bize saldırırsa geçmişte olduğu gibi ama daha da güçlü bir şekilde kendimizi savunuruz” ifadesini kullandı. Öte yandan terör örgütüne bağlı sözde Suriye Kuzeydoğu Özerk Yönetimi, bölgelerinde genel af ilan etti. Örgüte yakın aşiretlerin kefaletiyle bir grup DEAŞ’lının da serbest bırakılacağı iddia edildi.

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#Ferhat Abdi Şahin#Suriye#Türkiye

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