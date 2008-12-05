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Ankara, Obama için fazla güvenli

ABD başkanı seçilen Barack Obama’nın, Beyaz Saray’da göreve başladıktan sonraki ilk 100 gün içinde bir İslam ülkesi başkentinde yapacağı konuşma ile dünyaya çok önemli dış politika mesajları vereceğini söylemesi üzerine "İdeal konuşmanın yapılabileceği şehirler" başlığı altında bir değerlendireme yapan New York Times gazetesi, konuşmanın yapılabileceği potansiyel Müslüman ülke başkentleri arasında Ankara’yı Obama için fazla güvenli buldu.

Obama’nın konuşma yapabileceği İslam ülkeleri başkentleri arasında Ankara’yı da değerlendiren New York Times yazarı Helene Cooper, Ankara için "Fazla güvenli. Ayrıca, Avrupa Birliği’ne katılmaya uğraşan Türkler, Müslüman dünyaya köprü olmak için çok da delirmiyorlar" şeklinde değerlendirdi. Üst seviyedeki bir Türk diplomata bu soruyu yönelttiğini yazan Cooper, muhatabının çok diplomatik bir dille "Bizim İslam kimliğimizle bir sorunumuz yok ama laik bir rejimiz" karşılığını verdiğini belirtti. Cooper’a göre böyle bir konuşma için en ideal yer Kahire. Ankara dışında, Riyat, Kuveyt, İslamabat gibi şehirlerin adının geçtiği yazıda "30 bin müslümanın yaşadığı Detroit’in Dearborn şehrinin düşünülebileceğini söyleyenler bile var" denildi.
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