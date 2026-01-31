Ankara memnun... ‘Sarı bölge’ sona eriyor

Haberin Devamı

Suriye ile SDG arasındaki anlaşmadan Ankara memnun. Anlaşmanın kapsamlı bir ateşkes ve kademeli entegrasyonu içerdiğini belirten yetkililer, şu görüşlerini dile getiriyor:

‘BİR YOL HARİTASI’

“Suriye Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında varılan mutabakat, ülkenin toprak bütünlüğü ve istikrarı yolunda kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Bu anlaşma, önceki süreçlerin bir devamı niteliğinde ve Suriye’nin birleşik, merkezi bir yapıya kavuşması yönünde en somut ilerlemeleri içeriyor. Anlaşma, kapsamlı bir ateşkes ve kademeli entegrasyon çerçevesini oluşturuyor. Bu maddeler, askeri, idari ve sivil boyutları kapsayan kapsamlı bir entegrasyon yol haritası sunuyor. Ayrıca başta Türk vatandaşları olmak üzere Suriyeli olmayan unsurların Suriye’den çıkarılması konusunda da anlaşmaya varıldı.

‘EN İLERİ ADIM’

Mutabakat önceki anlaşmaların eksik kalan yönlerini tamamlayarak fiili bölünmüşlüğü sona erdirmeye yönelik en ileri adım. Her iki taraf da varılan mutabakattan memnuniyetini ifade etti; bu durum, sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor. Uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümü için Türkiye, sahada aktif rol üstlenmeye devam edecek. Anlaşma ile Suriye haritasında uzun süredir var olan sarı bölge (SDG kontrolündeki alanlar) fiilen ortadan kalkıyor. Askeri ve idari entegrasyonun tamamlanmasıyla, Suriye’nin kuzeydoğusu dahil tüm toprakları merkezi yönetime bağlanacak, çatışma riski azalacak, enerji kaynakları, sınır kapıları ve güvenlik yapıları tek elden (Şam yönetimi tarafından) yönetilecek, yerinden edilen kişilerin güvenli dönüşü sağlanacak, bölgesel istikrar güçlenecek ve terör örgütlerinin (özellikle PKK/YPG ve DEAŞ kalıntıları) hareket alanı ortadan kalkacak.

SÜRECE OLUMLU ETKİSİ OLACAK

Ayrıca Suriye’de yaşanan bu olumlu gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecine de doğrudan olumlu yansıyacak. PKK/YPG’nin Suriye’deki varlığının sona ermesi, Türkiye’nin sınır güvenliği ve terörle mücadele kapasitesini güçlendirecek, bölgesel barışa katkı sağlayacak. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sıklıkla vurguladığı ‘terörsüz bölge’ hedefinde önemli bir adım atılıyor. Bu gelişme, Suriye’nin yeniden inşası, mültecilerin geri dönüşü ve bölgesel barış için tarihi bir fırsat. Türkiye, Suriye’nin birliği ve istikrarı doğrultusunda süreci yakından takip etmeye ve gerekli destekleri vermeye devam edecek.”

ANLAŞMA UMUT VERİCİ

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, anlaşmanın hangi ana maddelerden oluştuğunu ve Ankara'nın bu mutabakata nasıl baktığını aktardı. Canova özetle şunları söyledi: Suriye hükümeti ile SDG arasında sağlanan mutabakat, Ankara’da Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarı açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Anlaşma, aynı zamanda umut verici bir gelişme olarak nitelendiriliyor.

Yetkililer, mutabakatın önceki süreçlerin devamı niteliğinde olduğunu ve eksik kalan yönlerin bu anlaşmayla tamamlandığını ifade ediyor. Suriye’nin birleşik ve merkezi bir yapıya kavuşması yolunda şimdiye kadarki en somut ilerleme olarak görülüyor.

MUTABAKATIN ÖNE ÇIKAN 8 ANA MADDESİ

Anlaşmanın ana başlıkları sekiz maddede toplanıyor:

1. Kalıcı ateşkesin sağlanması ve askeri güçlerin temas hatlarından çekilmesi,

2. İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine konuşlandırılması ve bu kentlerde istikrarın tesis edilmesi,

3. Bölgedeki güvenlik güçlerinin (asayiş vb.) entegrasyon sürecinin başlatılması,

4. SDG unsurlarının Suriye Savunma Bakanlığı’na bireysel katılımı, ardından Haseke’de hükümet tarafından kurulacak tümen bünyesindeki tugaylarda görev almalarıyla askeri entegrasyonun başlatılması,

5. Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde Kobani Tugayı oluşturulması,

6. Özerk yönetim kurumlarının Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, mevcut sivil personelin kadroya alınarak istihdamlarının korunması,

7. Kürt halkının sivil, medeni ve eğitim haklarının düzenlenmesi ve garanti altına alınması,

8. Yerinden edilen kişilerin (Arap, Kürt ve diğer unsurlar) kendi bölgelerine güvenli dönüşünün sağlanması.

ENTEGRASYON SONRASI BEKLENEN SONUÇLAR

Askeri ve idari entegrasyonun tamamlanmasıyla birlikte:

* Suriye’nin kuzeydoğusu dahil tüm toprakların merkezi yönetime bağlanması,

* Çatışma riskinin azalması,

* Enerji kaynakları, sınır kapıları ve güvenlik yapılarının tek elden, Şam yönetimi tarafından yönetilmesi,

* Yerinden edilen kişilerin güvenli dönüşünün sağlanması,

* Bölgesel istikrarın güçlenmesi ve PKK/YPG ile IŞİD kalıntıları başta olmak üzere terör örgütlerinin hareket alanının ortadan kalkması bekleniyor.