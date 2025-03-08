Ankara korkusu Atina’yı durdurdu

Haberin Devamı

Yunanistan’ın kiraladığı İtalyan “Levoli Remule” kablo döşeme gemisinin Türkiye’nin deniz yetki alanlarını da kapsayan bir bölgede, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaları askıya alındı. Yunan basını Türkiye’nin olası tepkisinin bu kararda etkili olduğunu yazarken, söz konusu çalışma Avrupa Birliği’nin de desteklediği Girit ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında denizaltı elektrik kabloları döşenmesi projesi çerçevesinde, Güney Ege’de Kaşot (Kasos) ile Kerpe (Karpathos) adaları arasındaki uluslararası sularda yapılacaktı.

ÖDEMELERİ DONDURDULAR

Atina’da verilen haberlere göre, Girit ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında denizaltı kablo döşenmesi projesini 1.4 milyar Euro karşılığında üstlenen Fransız Nexans firmasına yapılan ödemeler donduruldu. Girit adasında bekleyen İtalyan gemisi de çarşamba günü Sicilya’ya hareket etti. Yunan hükümeti projeyi askıya alma kararını Kıbrıs Rum Yönetimi’ne de duyurdu.

Haberin Devamı

GEÇEN YIL DA SORUN OLDU

Yunan medyasına göre proje, Türkiye’nin tepkisi düşünülerek bu aşamada rafa kaldırıldı. Kathimerini gazetesi, “Yunan hükümeti, Nexans firmasına ödemeleri dondurmakla, ek maddi külfet oluşmadan, Türkiye engelini aşabilmek amacıyla zaman kazanmak istiyor. Hükümet, Fransa, ABD ve İsrail’in projeye açık şekilde destek vermelerine çalışacak ” diye yazdı.

Yunanistan, geçen yıl temmuz ayında da aynı proje çerçevesinde, İtalyan gemisinin Türkiye’den izin almadan bölgede çalışmalar yapmasına teşebbüs etmişti. Türkiye bölgeye 5 savaş gemisi göndererek, hem İtalyan gemisini hem de refakatindeki iki Yunan savaş gemisini takibe almıştı. Yaşanan gerginlik, İtalyan gemisinin Türkiye’den izin istemesi üzerine sona ermişti.

MİÇOTAKİS’İN DERDİ YİNE TÜRKİYE

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in önceki gün Avrupa Birliği ülkelerinin güvenlik başlığıyla Brüksel’de yaptığı toplantıda konuyu dolaylı olarak yine Türkiye’ye getirdiği bildirildi. News24/7 isimli Yunan haber portalının haberine göre, zirvede güvenlik kavramının Avrupa’nın doğu sınırlarıyla sınırlandırılamayacağını vurgulayarak Batı Balkanlar, Güneydoğu Akdeniz ve Ortadoğu’da güvenlik tehditleri olduğunu savunan Yunan Başbakan, bu sözlerle Avrupalı ortaklarına dolaylı şekilde Türkiye’yi ima etti ve Türkiye’nin Güneydoğu Akdeniz’deki eylemlerine işaret etti.

Haberin Devamı

Öte yandan haberde yer verilen, “Türkiye’nin NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olması ve Avrupa savunma sanayinin en iyi müşterisi olması, ortaklarımızın Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin çıkarlarını göz ardı ederek neden Ankara’yı tercih ettiklerini açıklıyor” yorumu dikkat çekti.