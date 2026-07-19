Ankara-Kahire yakınlaşması Tel Aviv’i gerdi

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Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National’in haberine göre Ankara ve Kahire yönetimlerinin savunma sanayii iş birliklerini artırması, Libya ve Gazze gibi kritik bölgesel dosyalarda ortak bir cephe oluşturması, Tel Aviv tarafından Doğu Akdeniz’deki jeopolitik nüfuzuna yönelik doğrudan bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, iki bölgesel gücün eski husumetleri rafa kaldırarak attığı bu tarihi adımların, bölgede uzun süredir devam eden geleneksel ittifak haritalarını yeniden şekillendirdiğini vurguluyor.

DONANMAYA EKLEME

Öte yandan İsrail’in son dönemde sıkla işlediği “Türkiye tehdidi” söylemine yönelik hamleleri sürüyor. Son olarak İsrail Savunma Bakanlığı, asker, hafif araç ve lojistik ekipmanları taşıyabilecek beş yeni çıkarma gemisini envanterine katarken, yetkililer yine Türkiye’ye işaret etti. “Triton” adı verilen hızlı teknelerin, İsrail ordusunun sınır ötesi operasyon kapasitesini artırması hedefleniyor. İsrailli askeri yetkililer, Türkiye ile olası bir askeri gerilim ihtimalinin gündeme gelmesi halinde İsrail ordusunun özellikle donanma alanında kapsamlı bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyacağını ve bunun yıllar sürebileceğini belirtiyor. Türkiye’nin güçlü deniz gücü, çıkarma gemileri, denizaltıları ve insansız sistemleri İsrail’de yakından takip edilirken, bazı güvenlik çevreleri Ankara’nın bölgesel etkisini artırmasını “yeni bir cephe” ihtimali olarak değerlendiriyor.

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İSRAİL’DEN SEÇİME GİTMEDEN YASADIŞI YERLEŞİM ADIMI

27 Ekim’de yapılacak genel seçimler öncesi meclisi feshedilen İsrail’de Binyamin Netanyahu hükümeti, “giderayak” Gazze ve Batı Şeria’da yeni yasadışı yerleşimler kurulmasına yönelik planları açıkladı. Genel seçimler öncesinde Netanyahu’nun aşırı sağ koalisyonunun, görev süresi dolmadan Filistinlileri bölgeden çıkarmaya çalıştığı belirtiliyor. Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze’nin kuzeyinde geçmişte İsrail yerleşimlerinin bulunduğu bölgelerde üç “Nahal” askeri yerleşimi kurmayı planladığını açıkladı. Ülkesindeki Channel 14’e konuşan Katz, Gazze’nin İsrail kontrolündeki bölümünü ziyaretinde yerleşim planlarını açıklarken Filistinlilerin kitlesel göç ettirilmesini de savundu. Maliye Bakanı Smotrich ise işgal altındaki Batı Şeria’da onlarca yeni İsrail yerleşiminin genişletilmesi için 1.3 milyar şekel (yaklaşık 20 milyar TL) kaynak ayrıldığını duyurdu. İsrail basınına göre kabine geçen ay bu ödeneği onayladı ancak ABD’nin muhtemel tepkisi nedeniyle karar kamuoyundan gizlendi.