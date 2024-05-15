Ankara görüşmesi Atina’yı sevindirdi

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ATİNA, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in pazartesi günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin sonuçlarından memnun. Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis, devlet televizyonu ERT’ye demecinde olumlu mesajlar vermeyi sürdürürken, Yunan medyasının önemli bir bölümü de Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin sonuçlarını olumlu değerlendirdi. Ülkenin önde gelen 2 gazetesi Kathimerini ile Ta Nea görüşme haberini, “Sakin dönemde anlaşmazlıklar da devam ediyor”“ ve “Ne kazandık ne kaybettik” manşetleri ile verdi.

‘DİYALOĞU SÜRDÜRÜYORUZ’

Yerapetritis, iki liderin son 10 ayda 4 kez bir araya geldiklerini vurgulayarak, “En önemlisi Türkiye ile gerginlik ve krizler yaratılmadan, görüş ayrılıklarımıza rağmen konuşuyor olmamızdır. İki tarafın da çıkarına olan konulara öncelik veriyoruz” dedi. “Türkiye ile görüş ayrılıklarımıza rağmen, samimi ve karşılıklı anlayışa dayalı bir diyalog sürdürüyoruz” diyen Yunan Bakan, Yunanistan’ın egemenliğini ve egemenlik haklarını ilgilendiren konuların görüşülmesini hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini belirtti. “Haklarımızdan herhangi bir feragatta bulunmadan Türkiye ile konuşabiliriz” diyen Yerapetritis, “Günün birinde de kıta sahanlığı ve ekonomik münhasır bölge sınırlarının belirlenmesi sorununu da çözmeyi başarabileceğimizi ümit ediyorum” ifadesini kullandı.

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SICAK ATMOSFER

Yunan kaynaklara göre, görüşmeler ve açıkalamalardan sonra verilen çalışma yemeğinde ortam gayet sıcaktı. Erdoğan ile Miçotakis yanlarında sadece tercümanları ile birlikte ayrı bir masaya oturdu. İki lider yemek sırasında sürekli sohbet etti. Yan masada ise dışişleri bakanları Hakan Fidan ve Yorgo Yerapetritis, MİT ve Yunan istihbarat teşkilatı EYP’nin başkanları İbrahim Kalın ve Themistoklis Demiris, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Patrik Bartholomeos oturdular. Orkestra yemek sırasında klasik Türk müziği eserlerinden başka 3 eski Yunanca şarkıyı çaldı.

MUHALEFET ELEŞTİRDİ

Öte yandan Yunanistan’da muhalefet partileri Miçotakis’in ziyaretini eleştirdi. Ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (Syriza) lideri Stefanos Kaselakis, Kariye Camisi’nin ibadethane olarak hizmete açılmasını gerekçe göstererek Miçotakis’in ziyareti iptal etmesi gerektiğini savundu. Sosyalist Pasok lideri Nikos Andrulakis ise Yunan Başbakanın görüşmelerde Kıbrıs meselesine öncelik vermemesini eleştirdi.

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ABD: SAKİN ORTAM SÜRMELİ

ABD Dışişleri Bakanlığı da iki liderin görüşmesinden memnun olduklarını bildirdi. Dişişleri Bakanlığı Sözcüsü, Atina Haber Ajansı’nın sorusuna, “ABD, NATO’daki müttefiklerimiz arasında, Ege ve Doğu Akdeniz’de sakin ortamın korunması için tarafları cesaretlendirmeyi sürdürüyor” yanıtını verdi. ABD’li sözcü, “İki ülkenin bölgede barış, güvenlik ve refahın sağlanması amacıyla işbirliği yapmaları ve aralarındaki anlaşmazlıkları uluslararası hukuka uygun olarak diplomatik yollardan çözmeleri için bu tür görüşmeleri cesaretlendiriyoruz” diye konuştu.