Ankara, Erivan’ı uyardı: Tahrikleri bırakın

Haberin Devamı

Ermenistan’ın provokasyonlarına tepki gösteren Ankara, Erivan’ın tahrikleri bırakması gerektiğini vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU: CAN AZERBAYCAN

* Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov’la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini sosyal medya hesabından duyuran Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Dışişleri Bakanı kardeşim Bayramov’la Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermeni provokasyonlarını ele aldık. Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı” dedi. Daha sonra Kastamonu’da iş insanlarına hitap eden Çavuşoğlu, Ermenistan’ın saldırılarına değinerek “Azerbaycan kapsamlı barış anlaşması sundu. Ermenistan ise Laçın’dan çekilirken her yeri yaktı, yıktı. Her ortamda kötülük peşindeler. Biz de Ermenistan ile ilişkilerimizi normalleştirir miyiz diye özel temsilciler atadık ama Azerbaycan’dan bağımsız bir şekilde bu sürecin gitmeyeceğini Ermenistan da biliyor, dünya da biliyor. Her zaman can Azerbaycan’ın yanındayız” dedi.

Haberin Devamı

AKAR: AZERBAYCAN’IN YANINDAYIZ

* Milli Savunma Bakanı Akar da Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamada özetle “Bakan Akar, mevkidaşından son durum hakkında bilgi alarak çatışmalarda şehit düşen kahraman Azerbaycan askerlerine Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini iletti. Görüşmede, Bakan, Türkiye’nin her zaman kardeş Azerbaycan’ın yanında olduğunu vurguladı” denildi.

ÇELİK: ERMENİSTAN SON VERMELİ

* AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir” dedi. Barışın herkesin yararına olduğunu belirten Çelik, “Bugün çatışma için Ermenistan’ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır. Ermenistan Azerbaycan’ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır” ifadelerini kullandı.