Ankara-Doha hattında Kabil trafiği: Havalimanı için ‘anlaşma yakın’

ABD’nin çekilmesinin ardından bugün, Taliban’ın Afganistan’da yeni rejimi ilan etmesi beklenirken bir yandan da Kabil havalimanının açılmasına uğraşılıyor. Washington yönetimi ile Taliban arasında çekilme sürecini başlatan müzakerelere ev sahipliği yapan Katar, havalimanının uçuşlara açılması çabalarına da ön ayak oluyor. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, havalimanının “en kısa sürede yeniden operasyonel hale gelmesi noktasında umutlu olduklarını” söyledi. Dün Doha’da İngiliz mevkidaşı Dominic Raab ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Sani, “Çok yoğun çalışıyoruz... Umarım önümüzdeki birkaç günde bazı iyi haberler duyacağız” dedi. Geçen çarşamba ve dün Katar’dan teknik heyet taşıyan 2 uçak, havalimanında incelemelerde bulunmak üzere Kabil’e inmişti.

TÜRKİYE İLE TEMAS

Çekilme sürecinde özellikle terminal binaları ve pistlerin hasar gördüğü, şu aşamada havalimanının ticari seferlerin güvenliği için gerekli standartları karşılamadığı biliniyor. Katarlı Bakan, havalimanının işletilmesi için “teknik destek sağlayıp sağlayamayacağı noktasında” Türkiye ile yakın temas halinde olduklarını da kaydetti.

KISA SÜREDE AÇILABİLİR

Taliban’ın Afgan hava sahasını işletmeye başlaması sanılandan erken gerçekleşebilir. Katar merkezli Al Jazeera’ya bilgi veren bir Afgan yetkili, örgütün birkaç günde iç hat uçuşları başlatma hedefinde olduğunu söyledi. Aynı kaynağa göre uluslararası uçuşlara ise gelecek hafta başlanması planlanıyor. Havalimanı, ekonomik krizin pençesindeki ülkeye insani yardımların ulaştırılabilmesi için hayati önemde.

İNGİLİZ BAKAN: YENİ REJİMİ TANIMAYACAĞIZ

Ortak basın toplantısında İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Taliban’la “ilişki kurmaya ihtiyaç olduğunu”, ancak yeni rejimi tanımayacaklarını söyledi. Örgütü açıklamalarıyla değil, eylemleriyle yargılayacaklarını kaydeden Raab, “İngiltere, yakın gelecekte Taliban’ı tanımayacak” dedi.

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