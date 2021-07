Ankara: Derin endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Tunus’taki gelişmelerden derin endişe duyulduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye’den diğer bazı tepkiler şöyle:

Dışişleri Bakanlığı: “Tunusta Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclisin faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz. Demokrasi yolunda bugüne kadar pek çok merhaleyi başarıyla aşan Tunus halkının, bu sınamanın da üstesinden geleceğine şüphe duymuyoruz. Türkiye, güçlü tarihi bağları bulunan Tunus’un yanında yer almaya devam edecektir.”

KINIYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Tunus’ta seçilmiş parlamentonun askıya alınıp hükümetin azledilmesi endişe vericidir.”





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Tunus’ta demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz.”





İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Türkiye Cumhuriyeti her zaman ve her yerde demokrasinin ve milli iradenin tarafındadır. Milletimiz geçmişte iktidarın seçimle alınıp verilmemesi nedeniyle büyük acılar çekmiştir. Bu nedenle Tunus’ta yaşanan son gelişmelerden endişe duyuyor, demokrasinin bir an önce yeniden temin edilmesi gerektiğine inanıyoruz.”

DARBEDİR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Tunus’ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir.”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: “Tunus’ta parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi, siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus halkı, krizi birlik ve beraberlik içinde aşabilecek tecrübeye sahiptir.”

DÜNYADA DA YANKI BULDU

TUNUS’taki anayasal darbeye, dünyadan da tepki yağdı. Konuya ilişkin bazı ülkelerin açıklamaları şu şekilde:

AVRUPA BİRLİĞİ: AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, AA’ya yaptığı açıklamada “Tunuslu tüm aktörlere anayasaya, anayasal kurumlara ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi.

ABD: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Tunus’taki gelişmelerden ötürü endişeli olduklarını belirtti. Psaki, Tunus’ta demokratik ilerlemenin sürmesi için Tunuslu üst düzey yetkililerle temasta olunduğunu söyledi.

ALMANYA: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, ülkede demokratik anayasal düzene hızlı dönüş çağrısında bulunarak parlamentonun askıya alınmasından kaygılı olduklarını belirtti.

KATAR: Katar Dışişleri Bakanlığı, darbeye ilişkin tüm taraflara krizin atlatılması için itidal ve diyalog çağrısı yaptı. Devletin kurumlarının güçlendirilmesi ve Tunus Cumhuriyeti’nin yasalarının uygulanması temennisinde bulunuldu.

LİBYA: Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Seçilmiş organlara yönelik darbeleri ve demokratik yolların feshedilmesini reddediyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.

RUSYA: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Tunus’taki gelişmeleri takip ettiklerini söyleyerek “Bu ülkedeki halkın istikrar ve güvenliğini tehdit edecek hiçbir şeyin yaşanmamasını umuyoruz” dedi.

