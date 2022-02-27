Ankara çığlığı: Savaşa hayır

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Ulus’taki Atatürk heykelinin ve Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin önünde toplanan Ukraynalılar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya aleyhinde sloganlar attı. Ellerinde Ukrayna ve Türk bayraklarıyla birlikte dövizler taşıyan ve “Katil Putin Ukrayna’dan defol”, “Yaşasın Ukrayna” sloganları atan protestocular Ukrayna Milli Marşı’nı da söyledi. Küçük bir çocuk da İstiklal Marşı’nın 3 kıtasını okudu. Ukraynalılar eylem sırasında sık sık gözyaşlarına boğuldu. Rusya karşıtı eyleme Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar da katılarak destek verdi.