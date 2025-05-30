Ankara barış için vites arttırdı: Önce Moskova şimdi Kiev

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Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında üç yılı aşkın bir süredir devam eden savaşın varılacak bir anlaşma ile sonlamasına yönelik çabalarını sıklaştırırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 26-27 Mayıs’ta Rusya’nın başkenti Moskova’daki temaslarının ardından dün de iki günlük bir ziyaret için Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti. Bakan Fidan’ın Ukrayna’da Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Başbakan Denis Şimiyal ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüşmesi planlandı. Fidan’ın 16 Mayıs’ta tarafların İstanbul’da gerçekleştirdikleri görüşmelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile de görüşmesi bekleniyor. Bakan Fidan, Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Putin’in danışmanlarından Vladimir Medinski ile bir araya gelmişti.

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‘UZLAŞTIRMA GEREKİYOR’

Dışişleri Bakanı Fidan, Kiev’e giderken Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarını değerlendirdi. Zelenski başta olmak üzere Ukraynalı yetkililerle görüşeceklerini belirten Fidan, “Aynı Rusya’da yaptığımız gibi Türkiye’nin pozisyonu, görüşlerini ve bir ateşkese olan acil ihtiyaç durumunu bir kez daha konuşacağız. İki tarafın da ateşkes talepleri farklı. Bu taleplerin uzlaştırılması gerekiyor. Müzakere ve arabuluculuk da bunun için var. Tüm sorumlu ülkelerin adım atması, elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi.

ABD’YE ÖNEMLİ ROL DÜŞÜYOR

Bu süreçte ABD’ye de önemli bir rol düştüğünü ifade eden Bakan Fidan, “Sayın Trump’ın baştan koyduğu bir irade var. Ukrayna ve Avrupa tarafı ABD pozisyonuna uyum sağlamada esneklik gösterdi. Aynı esnekliği Rusya gösteremeyince Amerika nezdinde dezavantajlı pozisyona düşebiliyor. Süreçte arabuluculuk denecek fonksiyonların birçoğunu icra eder durumda oluyoruz. Çünkü tek bir arabulucunun çabasıyla olacak bir şey değil. Hem Ruslarla hem Ukraynalılarla hem de Avrupalılarla konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

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İLK GÜNDEM BARIŞ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Fidan, muhataplarıyla yapacağı görüşmelerde ağırlıklı olarak, 2022’den bu yana devam eden savaşın önce ateşkes sonra da kalıcı barış anlaşmasıyla sonlanması konusunu ele alacak. Ziyaret kapsamında Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık temelinde savunma, enerji, ticaret ve güvenlik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi de görüşülecek. Ayrıca Fidan’ın, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması, Ukrayna’nın yeniden inşasında Türkiye’nin üstlenebileceği rol ve Kırım Tatarlarının durumu gibi başlıklara da temas edeceği belirtiliyor.

İSTANBUL ANA PLATFORM

Diğer yandan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş ile Moskova’da13. Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Forumu kapsamında bir araya gelen Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Şoygu, İstanbul’un Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili her alanda ana platform haline geldiğini belirterek, “Türkiye’ye müzakereler için İstanbul platformunu sunmasından dolayı minnettarız” dedi. Şoygu, Rusya ile Türkiye arasındaki siyasi diyaloğun aktif şekilde geliştiğini belirterek, “Ekonomi ve ticaret alanlarında ortak projelerin başarılı şekilde uygulanması bizi birleştiriyor. İki ülke liderleri arasındaki güvenilir diyalog sayesinde işbirliğimiz gelişiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sürekli telefon görüşmeleri yapıyor” ifadelerini kullandı.

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MOSKOVA YANIT BEKLİYOR

Önceki gün Rusya-Ukrayna arasında yapılması beklenen yeni tur müzakerelerin yeri için İstanbul’u değerlendirdiklerini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tekliflerine Ukrayna’dan henüz yanıt almadıklarını açıkladı. Başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtlayan Peskov, “İkinci tur için 2 Haziran Pazartesi, İstanbul’da buluşmayı teklif ettik. Ukrayna tarafından bir yanıt beklememiz ve kendimizi ona göre yönlendirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar, bildiğim kadarıyla, Ukrayna tarafından hiçbir yanıt alınmadı” diye konuştu.

TRENLE 10 SAAT YOLCULUK

Bakan Hakan Fidan, Ukrayna hava sahasının 2022’de başlayan savaş nedeniyle kapalı olması nedeniyle Kiev’e trenle gitti. Hakan Fidan ve beraberindeki heyet, Polonya’nın Rzeszow kentine 1 saat uzaklıktaki Przemysl Glowny İstasyonu’ndan trenle 10 saatlik bir yolculuğun ardından Kiev’e ulaştı. Ziyaretin, savaşın ardından Fidan’ın ikinci Kiev ziyareti olduğu belirtildi. Öte yandan diğer ülke liderleri, devlet adamları, diplomat ve yetkililer güvenlik sebebiyle Kiev’e hep gece trenleriyle ve perdeler kapalı şekilde yol alırken Fidan ve beraberindeki heyetin gündüz vaktini seçmesi dikkati çekti.

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